Zigarettenkippe löst Feuerwehreinsatz aus

Mit dem unbedachten Entleeren ihres Aschenbechers hat eine 51-jährige Frau am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, hatte sie den Inhalt ihres Aschenbechers beim Verlassen ihrer Wohnung in der Gartenstraße in den Mülleimer geschüttet. Da wohl eine Zigarette noch glimmte, entwickelte sich ein Schwelbrand. Schnell entstand jede Menge Rauch, so dass die Feuerwehr gerufen wurde, die mit einem Löschzug vor Ort war. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die Wohnung musste von der Feuerwehr durchlüftet werden. Ein Sachschaden entstand nicht.