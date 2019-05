Zigarettenautomaten aufgebrochen

In der Zeit von Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntagmorgen, 4.40, Uhr, hat ein Unbekannter in Weingarten einen in Höhe des Gebäudes Hoyerstraße 43 aufgestellten Zigarettenautomaten aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Hoyerstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, zu melden.