Ziegenhalter in Weingarten wird Tierquälerei vorgeworfen – Dabei darf er seine Tiere genauso halten

In diesem Sommer ist es mit der Ruhe im Kleingartenidyll am Sontheimer Hang in Weingarten vorbei. Seit gut einem halben Jahr bewohnt ein weiterer Ziegenbock einen der Gärten – und der meckert ganz gerne.

Der Nachbar meint, das tut er, weil er nicht gut versorgt wird. Ein Tierschutzverein fordert wegen der Zustände gar ein Tierhalteverbot, das Veterinäramt allerdings gibt Entwarnung. Und auch der Ziegenhalter hat eine Erklärung.

Polizei fängt Ziege wieder ein

Die beiden Ziegen leben auf ungefähr 40 Quadratmetern Fläche am untersten Ende des weitläufigen Gartens am Hang. Wellbleche, Spanplatten, ein verbogener Zaun, ein großes Metallgitter und weitere Materialien sollen die Ziegen vor dem Ausbüchsen abhalten. Doch der Neuankömmling, der schwarze Ziegenbock, hatte es bereits im vergangenen März geschafft, auszubrechen. Polizeibeamten fingen ihn wieder ein.

Eine kleine verwitterte Hütte bietet den Ziegen Schutz vor Sonne oder Regen. Daneben steht ein Eimer. Hindurch schimmert etwas Wasser. Äste ragen in den Stall.

Der Pächter des Gartens nebenan bemängelt, dass sich kaum jemand um die Ziegen kümmert. Seit über 30 Jahren pachten er und seine Frau den Garten von der Stadt Weingarten. „Ich habe die letzten Jahre noch nie jemand gesehen, der die Tiere füttert. Ich habe auch noch nie jemand vom Veterinäramt gesehen, der die Tiere kontrolliert“, sagt er und zeigt von seinem Grundstück über den Zaun.

Die provisorische Bauweise eines Ziegenstalls in Weingarten sorgt für Streit. (Foto: Lea Dillmann)

Auf rund 40 Quadratmetern leben die beiden Ziegen. Zum Klettern bleibt ihnen nur eine Kiste. (Foto: Privat)

„Mich stören die Tiere nicht, mich stört, wie sie gehalten werden. Der Halter hat auch keinen Nutzen davon“, so der Nachbar weiter.

Warum hält der Besitzer seine Ziegen dort überhaupt? In einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklären sich der Halter und seine Frau: Die kleinere der beiden Ziegen, die graue Zwergziege, lebe in ihrem Garten, den sie von einer Privatperson pachten, schon seit knapp 14 Jahren. Sie soll dort noch bis zu ihrem Tod in Frieden leben dürfen.

Sie lebt schon seit knapp 14 Jahren hier: die graue Zwergziege. (Foto: Lea Dillmann)

Eigentlich sollte keine zweite Ziege her

Die zweite Ziege habe man nur auf Forderung des Veterinäramtes Ravensburg angeschafft. Vor gut zwei Jahren sei der Bruder der Zwergziege verstorben. Daraufhin wollte man eigentlich keine zweite Ziege kaufen und die Haltung auslaufen lassen. Doch weil die Zwergziege nicht gleich verstarb, sollte sie wie vorgeschrieben durch den schwarzen Ziegenbock Gesellschaft bekommen.

Der Halter gibt zu, dass er selbst sich derzeit nicht komplett um seine Ziegen kümmern könne. Doch sein Vater schaue regelmäßig vorbei. „Er versorgt sie. Sie bekommen jeden Tag Wasser, Kraftfutter und Grünzeug“, sagt er.

Der Garten wäre groß genug für ein weitläufiges Ziegengehege. Doch die Umzäunung wäre dann noch schwerer umzusetzen, sagt der Halter. (Foto: Lea Dillmann)

Auf die Frage, warum er den Ziegen aktuell nicht mehr Platz in seinem großen Kleingarten gebe, antwortete der Halter: Es sei nicht einfach ein Gehege zu bauen, aus dem die Ziegen nicht ausbüxen. Deshalb sei es nun ein kleines Stück. „Das ist aber sicher“, sagt er.

Edeltraud Fürst vom Weingartener Verein „Bürger für artgerechte Nutztierhaltung Oberschwaben“ kennt den Ziegenhalter. Schon seit 2014 habe sie mit ihm zu tun. Der Mann sei schon in der Vergangenheit wegen nicht artgerechter Haltung von Tieren aufgefallen. „Normalerweise hätte man danach ein Tierhalteverbot erteilen müssen“, sagt sie.

Im Fall der Ziegen sieht Fürst einen klaren Verstoß gegen das deutsche Tierschutzgesetz. Sowohl Fürst als auch der benachbartete Pächter meldeten den Zustand der Ziegen wiederholt dem Veterinäramt Ravensburg.

Veterinäramt: Kein gravierender Mangel

Die Ziegen seien schon mehrmals unangekündig vom Veterinäramt besucht worden. „Wir waren allein dieses Jahr drei Mal dort“, sagt Peter Reithmeier, der stellvertretende Amtsleiter des Veterinäramtes im Kreis.

Bei seinen Besuchen konnte Amtstierarzt Reithmeier keine Mängel feststellen: „Der Ernährungszustand ist gut, das Fell und die Klauen sind in Ordnung. Das spricht für eine gute Wasser- und Futterversorgung.“ Um dies einschätzen zu können, sei er vom Weg bis an den Zaun geklettert. So habe er einen guten Blick auf die Ziegen gehabt.

Der Ziegenstall befindet sich an einem Weg, der durch die Kleingartenanlage führt. So werden auch viele Spaziergänger darauf aufmerksam. (Foto: Lea Dillmann)

Der Nachbar fordert eine bessere Haltung: Nicht immer sei der Wassereimer der Ziegen mit frischem Wasser gefüllt. (Foto: Privat)

Wenn es den Ziegen doch gut gehe, warum meckert der jüngere Bock dann immer wieder? Reithmeier erklärt sich das so: Wenn das Tier nach wiederholtem Meckern von Spaziergängern gefüttert werde, werde das Tier das wieder machen. Er könne verstehen, dass der Lärm Nachbarn nerve. Dafür sei jedoch die Stadt zuständig und nicht das Veterinäramt.

Der Stall biete genug Platz für die beiden Ziegen. Das Veterinäramt halte sich dabei an die rechtlichen Vorgaben. Der Europarat empfehle 1,5 Quadratmeter Stallfläche für eine Milchziege, die im Durchschnitt größer wäre als die beiden Ziegen in Weingarten.

Rein rechtlich gesehen könnte der Ziegenbesitzer in seinem Gehege also „mit Sicherheit 20 Ziegen halten, wenn er wollte“, erklärt Reithmeier. „Die Mindestanforderungen an die Haltung von Tieren sind sehr ernüchternd.“ Einen Mangel konnte das Veterinäramt dennoch feststellen. Baulich erfülle der Stall noch nicht alle Vorgaben. Die Umzäunung müsse sicherer gestalter werden.