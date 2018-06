Ein größerer Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr in der Zeppelinstraße entstanden. Laut Polizeibericht touchierte ein unbekannter Fahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Saab und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 anzurufen.