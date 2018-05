Ein Sachschaden von über 1000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag zwischen 13 Uhr und 14.15 Uhr in der Wilhelmstraße in Weingarten entstanden. Ein unbekannter Autofahrer streifte dort einen geparkten Suzuki Swift und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/803-6666 zu melden.