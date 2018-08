Vermutlich mit einer Weinflasche warf ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Straße „Im Fischgarten“ ein. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen, insbesondere im Bereich der Grundschule, festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666 zu melden.