Zeugen: Polizei war zu defensiv

Er wolle den Prozess um die Tumulte am Fasnetssonntag 2014 vor einem Lokal in Weingarten zu einem „Tribunal gegen die Polizei umfunktionieren“, warf Staatsanwalt Peter Spieler dem Rechtsanwalt Wolfgang Kleefisch vor. Der Verteidiger hatte beantragt, die Ermittlungsakten gegen die Polizei vorzulegen. Die Ermittlungen gegen die Polizei waren eingestellt worden.

Das Verhältnis zwischen Staatsanwalt und Verteidigern, das von Prozessbeginn an angespannt war, war auch am vierten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht Ravensburg nicht das beste. Kleefisch hatte im Auftrag seiner Mandantin, die wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Gefangenenbefreiung angeklagt ist, Anzeige gegen Unbekannt wegen Körperverletzung und Beleidigung erstattet. Ihre Schwester sei von einem Polizisten, den sie lediglich angesprochen habe, geschlagen worden, sie selber sei von der Polizei ebenfalls derart misshandelt worden, dass sie einen Zahnschaden und, laut ärztlichem Attest, eine Gehirnerschütterung und Prellungen davongetragen habe. Außerdem sei sie von einem Polizist in übelster Weise beleidigt worden. Eine weitere Frau soll laut Attest ebenfalls mehrere Prellungen abbekommen haben.

Kleefischs Mandantin hatte sich damit zusätzlich eine Anklage wegen falscher Verdächtigung eingehandelt - im Gegensatz zu jener anderen Frau, die ebenfalls Vorwürfe gegen die Polizei erhoben hatte. Die habe keine Tatsachenbehauptung aufgestellt, sondern nur ihre subjektive Wahrnehmung, sagte Staatsanwalt Spieler. Nach den Aussagen unbefangener Zeugen könne der Polizei kein Fehlverhalten vorgeworfen werden. Im übrigen gebe es keine weiteren, zusätzlichen Vernehmungen im Rahmen der Ermittlungen gegen die Polizei. Der Verteidiger habe die Möglichkeit eines Klageerzwingungsverfahrens nicht genutzt, und missbrauche das laufende Verfahren, so Spieler. „Wenn es nichts gibt, kann nichts angefordert werden“, äußerte sich Kleefisch resigniert. Es sei allerdings bemerkenswert, dass gegen die Polizisten keine gesonderten Vernehmungen gemacht worden sei.

Die Zeugenaussagen am vierten Verhandlungstag ergaben indes keine Anhaltspunkte, dass bei den Auseinandersetzungen in Weingarten auf beiden Seiten überhaupt körperliche Gewalt im Spiel war. Ein Polizist, der damals privat unterwegs war, berichtete lediglich von einem Gerangel, bei dem die Kollegen, deutlich in Unterzahl, von einer größeren Menge bedrängt wurden. Sie seien bei einer Festnahme erheblich gestört und behindert worden, es habe eine bedrohliche Situation bestanden. Auch Frauen seien beteiligt gewesen. Als eine seinen Kollegen angegangen habe, so der Zeuge, habe er die Frau an der Schulter gepackt und weggedrückt; dabei sei diese gegen den Streifenwagen gefallen.

Eben dieser Sturz soll schließlich zur Eskalation geführt haben, berichtete ein Security-Mitarbeiter von einem gegenüberliegenden Lokal. „Das war keine Absicht“, war sich der Zeuge sicher. Danach seien allerdings von Umstehenden Bemerkungen über angebliche „Polizeigewalt“ gefallen. Er habe anfangs mit einem Kollegen versucht, den beiden Polizisten zu helfen und „Mannstärke“ zu zeigen, bis Verstärkung eintraf. Der Polizei sei allenfalls vorzuwerfen, dass sie zu defensiv aufgetreten sei: „Ich habe nicht verstanden, warum die sich überhaupt auf die Diskussionen einlassen.“ Als „übertrieben sanft“ bezeichnete ein weiterer, unbeteiligter Zeuge das Vorgehen der Polizei.

Stimmung umgeschlagen

Sei anfangs die Aggressionsbereitschaft sehr gering gewesen, habe sich das nach dem Sturz deutlich verändert, berichteten die Security-Leute. Die Stimmung sei aggressiver geworden, der Ton ruppiger. Durch das Hinzukommen zunächst unbeteiligter Schaulustiger sei die Lage unübersichtlicher, bedrohlicher geworden. Erst mit dem Erscheinen weiterer Polizisten habe sich der Tumult allmählich wieder gelegt.

Allerdings habe ein Polizist, der später mit der Verstärkung eingetroffen sei, „unnötig aggressiv“ agiert („Wer braucht jetzt noch eine aufs Maul?“) und dabei mit einem Schlagstock, einem sogenannten Tonfa, gedroht. Laut Aussage eines Polizisten werden bei der hiesigen Polizei allerdings Teleskopschlagstöcke und keine Tonfas verwendet.

Für den Prozess sind weitere Sitzungstage angesetzt.