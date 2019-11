Zeugen gesucht: Mercedes zerkratzt

Unbekannte Täter haben laut aktuellen Polizeibericht in dem Zeitraum von Samstagabend bis Montagabend mit einem unbekannten Gegenstand die Motorhaube eines auf dem Parkplatz vor dem Jobcenter in der Sauterleutestraße in Weingarten geparkten Wagen der Marke Mercedes-Benz mit Ravensburger Kennzeichen zerkratzt. Den Sachschaden, der an dem Wagen entstanden ist, schätzen die Beamten laut Mitteilung auf etwa 1000 Euro. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, zu melden.