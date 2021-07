Zeugen für Streit im Stadtgarten gesucht

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mutmaßlich drei Personen ist es laut Polizeibericht am Donnerstagabend zwischen 18 und 18.30 Uhr kam es im Stadtgarten in Weingarten gekommen.

Ein 20 Jahre alter Mann geriet mit einem Paar zunächst verbal in Streit, worauf der bislang unbekannte Angreifer seinen Kontrahenten zu Boden stieß und trat. Die in weiß gekleidete Frau und der Mann mit schwarzer Jacke flüchteten. Der stark alkoholisierte 20-Jährige erlitt durch den Angriff keine Verletzungen. Da er sich allerdings in einem psychischen Ausnahmezustand befand und aggressiv auftrat, wurde er erst in eine polizeiliche Arrestzelle und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Personen, die die Auseinandersetzung im Stadtgarten zwischen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8036666 bei der Polizei in Weingarten zu melden.