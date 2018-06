Zeugen eines Verkehrsunfalls gesucht

Eine leicht verletzte Person und ungefähr 250 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 9.45 Uhr in der Hähnlehofstraße in Weingarten zugetragen hat. Wei die Polizei berichtet, wollte ein 51-Jähriger zunächst mit einem Mercedes A-Klasse kurz vor der Kreuzung zur Sauterleutestraße an zwei Lastwagen vorbeifahren. Nach dem Ausscheren setzte er jedoch wieder zurück und prallte dabei gegen eine hinter ihm stehende 20-jährige Rollerfahrerin. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 noch Zeugen, und bittet diese, sich zu melden.