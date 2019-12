Zeichen stehen auf „Weiterbildungshoch“

Großes Interesse und eine durchweg positive Resonanz hat auch der zweite Karrieretag der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben in Weingarten verzeichnet. Aus allen Landkreisen der IHK-Region waren Interessierte – unter ihnen Personalbeauftragte und Fachberater aus Unternehmen – gekommen, um mehr über die individuellen Qualifizierungsmöglichkeiten zu erfahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Kammer.

„Das war eine tolle Veranstaltung. Die weite Anfahrt aus Gammertingen hat sich gelohnt“, wird darin ein Besucher aus dem Landkreis Sigmaringen zitiert. „Dass Weiterbildung so gut finanziell gefördert wird, war mir nicht bewusst“, erklärte eine Teilnehmerin aus dem Bodenseekreis. Überrascht von den individuellen Beratungsangeboten zu Weiterbildungsmöglichkeiten zeigte sich auch eine Gruppe von Berufseinsteigern. „Ich hatte mir bisher keine Gedanken darüber gemacht, dass man stärker darauf achten sollte, welches Durchführungskonzept einer Weiterbildung am besten zu meinem eigenen Lernverhalten passt“, so eine junge Frau laut des Presseberichts. Auch bei den Veranstaltern des Karrieretags war die Freude groß: „Das rege Interesse, das wir auch beim zweiten Karrieretag erfahren durften, zeigt uns, welch hohen Stellenwert das Thema Weiterbildung hat“, so Jürgen Schatz, Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Weiterbildung in dem Bericht. Die Medien rückten immer wieder in den Fokus, wie wichtig Fachkräfte seien, um Aufträge in Unternehmen bearbeiten und neue Entwicklungen angehen zu können. „Das schafft natürlich für Weiterbildungsinteressierte ideale Ausgangsvoraussetzungen“, so Schatz weiter. Man könne sozusagen von einem aktuellen „Weiterbildungshoch“ sprechen.

Nach dem Erfolg des ersten Karrieretags im vergangenen Mai habe man das Gesamtkonzept beibehalten, einzelne Programmpunkte aber auch weiterentwickelt, berichtete Klaus Giesinger, Teamleiter für den Bereich der Höheren Berufsbildung im Geschäftsbereich Weiterbildung der IHK. Das Führungsteam des Bereichs Weiterbildung, bestehend aus Jürgen Schatz sowie den beiden Teamleitern Klaus Giesinger und Boris Selimovic, informierte die Besucher kompakt über die grundsätzliche Struktur von Weiterbildungsangeboten, die Gliederung der Höheren Berufsbildung sowie das sehr fokussierte und auch individualisierbare Bildungsangebot im Bereich der Seminare, Kurz- und Zertifikatslehrgänge sowie beim Digitalen Lernen.

„Obwohl die Karrieretag-Besucher überwiegend aus Eigeninteresse teilgenommen haben, waren viele erstaunt über unser Angebot an unternehmensspezifischen Bildungsangeboten. Sie werden diese Informationen bestimmt auch in ihre Unternehmen weitertragen“, sagt Boris Selimovic, Teamleiter für das Feld Seminare und Projekte, gemäß dem Schreiben.

Auch für das kommende Jahr sind wieder zwei IHK-Karrieretage geplant – im Mai und im November. „Wir werden das Format bis dahin weiterentwickeln, um die Teilnahme für einen noch größeren Interessentenkreis attraktiv zu machen“, kündigte Jürgen Schatz in dem Pressetext an.