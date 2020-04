Zaungespräche ermöglichen Besuche eines Weingartener Pflegeheims

Wie alle Pflegeheime ist auch das Weingartener Gustav-Werner-Stift komplett geschlossen. Nur die Mitarbeitenden dürfen ein- und ausgehen. Die Heimleitung unternimmt nach eigenen Angaben alles, damit es zu keiner Ansteckung kommt. Viele Abläufe würden durch die strengen Vorsichtsmaßnahmen komplizierter.

Auch „Zaunbesuche“ sind möglich

Um dennoch den Kontakt mit den Angehörigen zu ermöglichen, wurden die Mitarbeiter im Gustav-Werner-Stift kreativ: Alle Angehörigen wurden angerufen, und gemeinsam wurden individuelle Möglichkeiten zum Kontakt ausgelotet. Die Palette reiche laut einer Pressemitteilung von Fotos schicken über begleitete Anrufe – auch Skype wurde hierfür eingerichtet. Bei schönem Wetter und dank der baulichen Gegebenheiten sind auch „Zaunbesuche“ möglich. Die Bewohner gehen in den Innenhof, die Angehörigen kommen von der seitlichen Spielstraße aus zum Zaun. So sei wenigstens ein gewisser Kontakt möglich, heißt es weiter.

Auch von außen kommen verschiedenste Anregungen: Nach einem Aufruf in der Presse schickten Kinder Bilder und Briefe an die Bewohner, auch von den Enkeln kommt jetzt mehr Post als sonst. Jugendliche haben zur Unterhaltung der Senioren sogar einen Film gedreht und geschickt. Höhepunkt war ein Besuch der „Ravensburger Clowns“. Diese kommen sonst einmal im Monat auf die Wohnbereiche, jetzt haben sie kostenlos in den Innenhöfen eine Vorführung gespielt. So konnte der Abstand von zwei Metern gut eingehalten werden. Am Ostersonntag haben zwei Posaunisten der evangelischen Kantorei ebenfalls im Innenhof musiziert, so der Pressebericht.

Stimmung ist entspannt und gelassen

Auch an die Bewohner im Wohnen mit Service musste seitens der Hausleitung gedacht werden. Sie wurden über Hygienemaßnahmen informiert, und es gab viele beratende Telefongespräche. Durch einen von der Bruderhaus-Diakonie kurzfristig organisierten Lieferservice seien die Senioren aus den Wohnungen nicht darauf angewiesen, zum Einkaufen zu gehen. Doch trotz aller Herausforderungen ist die Stimmung im Gustav-Werner-Stift insgesamt entspannt und gelassen. Kreativität auf allen Ebenen sei angesagt – diese entwickeln gemäß dem Pressetext alle Mitarbeiter des Seniorenzentrums mit viel Engagement. So sei es im Wohnbereich zwar vorübergehend ruhiger, aber die Senioren seien dennoch sehr gut versorgt.