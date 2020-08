Yannik Knobloch und Silja Dent von der LG Welfen zeigen starke Leistungen bei der deutschen Meisterschaft

Nachdem die anderen Leichtathleten mit der deutschen Meisterschaft in Braunschweig vor zwei Wochen vorgelegt hatten, durften am vergangenen Wochenende die besten Mehrkämpfer Deutschlands nachlegen und in Vaterstetten bei München unter besonderen Schutzvorkehrungen ihre Meister im Sieben- und Zehnkampf ermitteln. Trotz Trainingseinschränkungen und mangelnder Wettkampfmöglichkeiten präsentierten sich die beiden Wettkämpfer der LG Welfen, Silja Dent (U18) und Yannik Knobloch (U20), in hervorragender Verfassung.

So gelang Yannik Knobloch (TV Weingarten) mit 2,01 Metern im Hochsprung die Tagesbestleistung aller Teilnehmer. Er konnte aber auch mit seiner Sprintleistung über 100 Meter in 11,48 Sekunden, dem Weitsprung von 6,45 Metern, seinem starken Kugelstoß von 13,60 Metern und ebenfalls sehr guten 51,39 Sekunden über die 400 Meter überzeugen. Am zweiten Tag lief es dann nicht mehr so rund. Zwar startete er mit 15,86 Sekunden gut in die 110 Meter Hürden und warf auch mit 38,79 Metern eine gute Weite mit dem Diskus, dann aber begann es wie aus Kübeln zu schütten, sodass der Stabhochsprung um eine Stunde verschoben werden musste. In dieser Disziplin machte sich das fehlende Techniktraining am stärksten bemerkbar. Nur mit Mühe kam Knobloch in den Wettkampf, bewältigte dann aber doch einige Höhen und hatte schließlich 3,60 Meter als beste Leistung stehen. Auch beim anschließenden Speerwurf hatte er technische Probleme. Nur das Einwerfen und der erste Wurf mit 42,09 Metern gelangen ihm gut – danach konnte er sich nicht mehr steigern. Dennoch ging er sehr motiviert in den abschließenden 1500-Meter-Lauf. Der Weingartener lief von Anfang an mit den besten Läufern vorne mit, kämpfte bis zum Schluss und kam mit einer starken Zeit von 4:43,67 Minuten ins Ziel. Schließlich durfte er mit 6739 Punkten und dem damit erreichten 5. Platz nach dieser schwierigen Saison sehr zufrieden sein.

Auch die junge Leichtathletin Silja Dent vom TV Weingarten hatte sich im einzigen Wettkampf, den die LG Welfen in Weingarten organisierte, für die deutsche Meisterschaft im Siebenkampf der U18 qualifiziert. Sie begann den ersten Tag mit einer sehr guten Zeit über die 100 Meter Hürden in 15,19 Sekunden und konnte sich in einem begeisternden Hochsprungwettkampf ohne Fehlversuche bis auf 1,66 Meter steigern. Beim Kugelstoßen dagegen knüpfte sie mit 9,09 Meter nicht ganz an ihre Vorkampfleistung an, lief dann aber über 100 Meter in einem stark besetzten Rennen wieder sehr schnelle 12,83 Sekunden.

Am Samstag begann Dent mit dem Weitsprung, konnte den ersten Versuch gleich aufs Brett setzen und 5,12 Meter weit springen. Das Speerwerfen ist für die junge Weingartenerin noch eine ausbaubare Disziplin – dennoch gelangen ihr im Vergleich zum Vorkampf drei Meter mehr und sie kam auf 27,05 Meter. Motiviert ging sie auf die abschließenden 800 Meter und gewann ihren Lauf mit der überragenden Zeit von 2:29,25 Minuten. Mit 4607 Punkte stellte Silja Dent eine neue LG-Welfen-Bestleistung auf und belegte am Ende Platz 18 im nationalen Vergleich.