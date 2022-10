Yannik Knobloch meldet sich stark zurück

Zum Saisonausklang haben sich Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer aus dem größeren Umland im Weingartener Lindenhofstadion getroffen, um bei den Kreismehrkampfmeisterschaften noch die eine oder andere persönliche Bestleistung zu erzielen. Dies gelang insbesondere den Athletinnen und Athleten der LG Welfen, die laut Mitteilung erstmals nach mehr als 20 Jahren wieder eine Männermannschaft mit Yannik Knobloch, Fabian Heimpel (beide TV Weingarten) und Florian Hiller (TSB Ravensburg) stellen konnte.

Der erste Wettkampf in dieser Saison

Für Knobloch war es der erste Wettkampf in dieser Saison nach einer schweren Knöchelverletzung, die er sich im November des vergangenen Jahres zugezogen hatte. Zwar hatte Knobloch laut seiner Trainerin Waltraud Rosenfelder noch großen Trainingsrückstand in nahezu allen Disziplinen, aber sein Mehrkampftalent rief er dennoch einige Male ab: Im Hochsprung kam er über 2,00 Meter, im Weitsprung auf 6,89 Meter, im Kugelstoßen auf 13,50 Meter (alles Stadionrekorde) und im Stabhochsprung auf eine persönliche Bestleistung von 4,20 Meter. Auch für Heimpel und Hiller war es der erste Zehnkampf nach langer, durch Studium bedingter Wettkampfpause. Beide zeigten sich konditionell bestens vorbereitet und erzielten mit Knobloch 16 073 Punkte, womit sie auf Platz zwei der württembergischen Bestenliste landeten.

Erfreulicher Auftritt der Siebenkämpferinnen

Erfreulich war auch der starke Auftritt der Siebenkämpferinnen mit Maxi Mendel (U20), Pia Schmidt-Rüdt (U18) und Clara Wichmann (U18/alle TVW), die alle mehr als 4000 Punkte erzielten. Katja Hiller (U16/TSB) gelang mit 11,11 Metern im Kugelstoßen bei ihrem gewonnenen Siebenkampf in der W15 ein Stadionrekord. Mit Vanessa Zimmerling und Muriel Weiß gewann Hiller die Vier- und Siebenkampfwertung der U16-Juniorinnen. Bei den U16-Junioren erzielte Leon Flaig (M14/TVW) vier Bestleistungen in seinem Vierkampf, den er vor Paul Bodon (M14/TVW) gewann. Erfreulich ist für Rosenfelder auch, dass die LG Welfen in Weingarten, Ravensburg und Baienfurt viele talentierte Kinder zwischen sechs und 13 Jahren in ihren Reihen hat, die viele Siege feierten.