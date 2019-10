Wohnungseinbruch in Weingarten: Polizei sucht Zeugen

Vermutlich über den Balkon im ersten Obergeschoss ist am Samstagnachmittag ein Unbekannter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen und klaute zwei wertvolle Ledergeldbeutel der Marken „Louis Vuitton“ und „MCM“) sowie Bargeld, Schmuck und einen Lederrucksack (Marke „MCM“) im Gesamtwert von rund 2000 Euro. Wer Verdächtigtes beobachtet oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, in Verbindung zu setzen.