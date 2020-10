Wohnmobilfahrer macht Polizei mit schlechtem Einparken auf sich aufmerksam

Ein Wohnmobilfahrer hat in Weingarten die Polizei auf sich aufmerksam gemacht, weil er drei Parkplätze zum Parken benötigte. Die Beamten stellten fest, dass er stark betrunken war und das Fahrzeug gar nicht hätte fahren dürfen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann parkte sein Fahrzeug auffällig schlecht in der Brechenmacherstraße beim Hallenbad. Die Polizei veranlasste einen Alkoholtest bei dem Fahrer, der 2,52 Promille ergab. Auch die erforderlichen Papiere konnte der Mann nicht vorlegen: Er hatte nur einen gefälschten serbischen Führerschein und einen als verloren gemeldeten österreichischen Führerschein dabei. Er wird nun laut Polizeibericht wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.