Wohngruppen verlebten schöne Weihnachten

Engagierte und kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, großzügige Spenden und viele kleine Überraschungen haben den BewohnerInnen der Stiftung KBZO in Weingarten ein stimmungsvolles Weihnachtsfest und einen schönen Jahreswechsel beschert, wie die Stiftung jetzt mitteilt.

Zu den Spendern zählten die VR Bank Ravensburg-Weingarten, dessen Vorstand Jürgen Nachtnebel einen Scheck in Höhe von 1000 Euro mit dem Verwendungszweck „für Weihnachten in den Wohngruppen zu Corona-Zeiten“ überbrachte. Darüber hinaus stattete die Firma „Bentele – Bodenseetanne aus Atzenhofen“ die Wohngruppen einmal mehr mit Christbäumen aus. Und das Kaufland Weingarten spendete der Stiftung 37 hochwertige Spielwaren. „Unsere Kunden haben die Geschenke während der Adventszeit an unserem Weihnachtsbaum ausgesucht und zugunsten der Stiftung KBZO gekauft“, erklärte Edi Bayar vom Kaufland bei der Übergabe an den KBZO-Vorstandsvorsitzenden Ulrich Raichle. Dieser leitete die Spiele an die Internatsschülerinnen und -schüler sowie die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Burach in Ravensburg weiter.

Sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Menschen mit Behinderung ließen sich die weihnachtliche Stimmung trotz Corona-Krise nicht nehmen, wie die Stiftung weiter mitteilt. Es wurde gebastelt und gebacken, gegessen und getrunken, verpackt und geschrieben, dekoriert und verziert. So wie im und um das Schülerinternat auf der Burachhöhe. Dort wurde unter der Federführung der beiden Kindergruppen-Erzieherinnen Monika Cabirio und Sibylle Weder der Außenbereich weihnachtlich gestaltet.

Auch im Begegnungsraum in der Finka gab es eine kleine, aber feine Weihnachtsfeier. „Nichts Besonderes, aber in Zeiten von Corona ein bisschen Normalität“, sagte Wohnprojekt-Leiter Markus Katruff. Die drei Wohngemeinschaften in der Thumbstraße haben ebenfalls – mit genügend Abstand und Punsch oder Glühwein – gefeiert und durften im Anschluss ein Drei-Gänge-Menü vom Wirtshaus „Mohren“ genießen. Und auch im Wohnheim Martinusweg Weihnachten wurde gefeiert. Die Bewohner wurden von „aromacatering“ bekocht und seien am Ende wunschlos glücklich und satt gewesen.

„Das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die vielen Zuwendungen und Spenden haben dafür gesorgt, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit Behinderung trotz Corona-Zeiten ein schönes Weihnachtsfest erleben konnten“, bedankte sich der KBZO-Vorstandsvorsitzende Raichle.