Wo nicht nur Max Schmeling eingekehrt ist

„Geschichte der Wirtschaften in Weingarten“ heißt eine Ausstellung, die noch bis Sonntag, 8. September, im Stadtmuseum im Schlössle in Weingarten zu sehen ist. Es geht um die bewegte Vergangenheit der Gastronomie in der Welfenstadt. Die Schwäbische Zeitung beleuchtet in einer Serie die Vergangenheit einiger Restaurationen. Heute geht unsere Autorin der der Geschichte des Hotel Gasthofs Bären nach.

Weingarten - Zu den ältesten und traditionsreichsten Gaststätten Weingartens gehört der Bären, direkt neben dem Rathaus in zentraler Lage. Der Gasthof besteht seit nachweislich über 300 Jahren. Seit 1920 wird er bewirtet von den Wirtsfamilien Riegger, wobei alle Herren Riegger den Vorname Franz trugen und tragen. Die jetzigen Wirtsleute Dagmar und Franz Riegger haben den Gasthof im Jahr 1988 in dritter Generation übernommen.

Kennengelernt haben die beiden sich auf einer ihrer beruflichen Stationen im Hilton München. „Ich war im Service, Franz in der Küche“, erinnert sich die Wirtin, die aus der Pfalz stammt. Auf romantische Weise ist sie mit dem Ur-Weingärtler Franz zusammengewachsen, gemeinsam arbeiteten sie nach München in Davos, dann in Berlin, Mainz und Lausanne. In Weingarten haben sie ihre Heimat und Verwurzelung gefunden. Sohn Florian macht derzeit eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich.

Franz Riegger ist Koch und Gastwirt aus Leidenschaft. Er wäre allerdings ein ebensolch begnadeter Fotograf oder Archivar geworden. Seine Fotoalben und Textsammlungen, die mit der Geschichte des Gasthofs in Zusammenhang stehen, sind akkurat und chronologisch zusammen gestellt. Die ‚aktuellen‘ Aufnahmen hat Franz Riegger selbst gemacht und etliche davon könnten vom Profifotografen stammen. Mit Dagmar und Franz Riegger in die Vergangenheit einzutauchen bereitet größtes Vergnügen. Alleine die Aufzählung an prominenten Gästen aus Politik und Showbusiness, die hier übernachtet oder gespeist haben, würde eine ewig lange Liste geben. Doch einige Namen müssen sein: Boxlegende Max Schmeling, Carolin Reiber, Eva Mattes, Fritz Kuhn, Gila von Weitershausen, Herta Däubler-Gmelin und unlängst Regisseur Christof Küster, der seit vergangenem Jahr die Weingartener Klosterfestspiele inszeniert.

Die Feste spiegeln sich wider

Die Chronik des Hauses führt in das Jahr 1860. Der damalige Besitzer Josef Anton Birkenmaier erbaute die Stätte der Gastlichkeit in Form einer Braunbierbrauerei und Branntweinbrennerei an der Brodgasse, der heutigen Zeppelinstraße. Neun Jahre später erwarb Wein- und Fruchthändler Philipp Huber aus Altdorf das Anwesen und erweiterte es mit dem Bau einer Kegelbahn. „Zu Ehren des Geburtsfestes von König Karl wurde am 6. März 1869 ein Festessen im Tanzsaal gegeben“, wurde in der Chronik festgehalten. 1896 wurde ein isoliertes Eishaus für die Brauereien erbaut.

Nach mehrmaligem Besitzerwechsel kam der Gasthof 1920 in den Besitz der Familie Riegger. Franz Riegger berichtet: „Mein Opa hat 1927 Fremdenzimmer eingebaut. Im Jahr 1959 übernahmen meine Eltern Franz und Martha den Besitz, sie renovierten die Gasträume. Dann wurde 1970 die Zeppelinstraße gebaut und die dortige Kegelbahn musste abgerissen werden. In den Jahren 1988/89 ließen wir das Hotel grundlegend umbauen und durch einen Neubau erweitern.“

Auf die Frage, was heute noch gleich sei wie früher, antwortet Franz Riegger: „Die Philosophie des Hauses, also Qualität, nicht nur schwäbische Gerichte, sondern auch kreative Küche. Bei uns sind alle gleichermaßen herzlich willkommen. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen.“

Im Bären spiegeln sich die Festivitäten der Stadt quasi wider. Fasnet, Blutfreitag, Stadtfest, Public Viewing bei Fußballmeisterschaften, hier wird gemütlich und gepflegt gefeiert.

Dagmar Riegger findet es schön, dass so viele Stammgäste die Treue halten, manche kommen jeden Sonntag zum Mittagessen. „Die vielen Jahre sind markant. Die Eltern sind Gast, dann kommen sie zur Taufe und Kommunion der Kinder zu uns, schließlich feiern die Kinder hier Hochzeit und kommen dann wieder mit ihren Kindern. Dieser Kreislauf und Familienzusammenhalt ist etwas sehr Bewegendes. Da freuen wir uns, dass auch die Jungen gerne bei uns zu Gast sind.“

Auch der Asiate schätzt Rostbraten

Sie hat dabei noch eine nette Geschichte parat. Denn wenn im Bären Schulanfang oder Erstkommunion gefeiert wird, erhalten die Kleinen eine besondere Aufmerksamkeit des Hauses. „So hat einst ein ABC-Schütze den speziellen Nachtisch umsonst bekommen. Nun fragte der Vater, ob denn das Geschwisterkind, das jetzt eingeschult werde, das auch haben könnte, das ist einfach schön.“

Im Bären sind Familienfeiern gleichermaßen an der Tagesordnung wie Geschäftsleute, die übernachten und speisen. Dabei wird die regionale Küche auch von ausländischen Gästen sehr geschätzt. „Selbst Asiaten mögen Linsen mit Spätzle oder Rostbraten gerne“, sagt die Wirtin. Ein kulinarischer Jahreskalender bietet Gerichte der Saison. Ende September werden wieder herbstliche Spezialtäten unter dem Motto „Auf den Spuren des Jakobuswegs“ angeboten.

Zum Team zählen die langjährigen Mitarbeiter in Küche und Service, die sich um die Wünsche der Gäste kümmern. „Auf die Ausbildung legen wir großen Wert. Gerade haben zwei Azubis ihre erfolgreiche Prüfung zum Koch abgelegt.“ Ein Blick auf ein spezielles Gourmet-Ausbildungs-Menü zeigt, dass die Lehrlinge hier gefördert werden. Die gibt es zum Beispiel: Streifen von der hausgebeizten Entenbrust an Spargel-Broccoliterrine mit Orangen-Erdbeer-Confit. Kresseschaumsuppe mit gebratenen Garnelen. Hirschfilet auf Gemüse-Schupfnudeln mit Rotwein-Preiselbeerbirne. Geeiste Himbeer-Kokoscharlotte an heißem Birnen-Nektarinensalat.

Der Bären ist Mitglied der Kooperation ‚Herz-Hotels‘. Dies sind Hotels, geführt von Absolventen der Hotelfachschulen Tegernsee, Bas Wiessee und Leysin. Drei Herzen zieren das Verzeichnis. Sie symbolisieren, dass hier Herzlichkeit groß geschrieben werden soll.

Die Ausstellung „ Geschichte der Wirtschaften in Weingarten “ im Stadtmuseum im Schlössle ist noch bis Sonntag, 8. September , zu sehen. Geöffnet ist von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr .