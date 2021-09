Wo es Geld für Weiterbildungsförderungen gibt

Qualifizierung ist eine Investition in Zeit und Geld – sowohl aus Unternehmenssicht wie aus Individualperspektive. Deshalb ist die Entscheidung für eine Qualifizierungsmaßnahme immer mit der Finanzierungsfrage verbunden. Derzeit sind die Rahmenbedingungen für den Start in eine Weiterbildung trotz Corona optimal. Die finanzielle Fördersituation ist so gut wie noch nie.

In dem kostenlosen Webinar „Wo gibt es Geld für Weiterbildungen“ am 22. September, von 15.30 bis 16.30 Uhr, bietet die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) einen Überblick über die aktuell vorhandenen verschiedenen Fördermöglichkeiten – vom Aufstiegs-Bafög über Stipendien und Fachförderungen bis hin zur Förderung über das Qualifizierungschancengesetz – und verweist auch auf die entsprechenden Fördergeber. Referent ist Jürgen Schatz, Leiter des IHK-Bereichs Weiterbildung.

Für die Teilnahme an dem Webinar ist eine Anmeldung unter www.weingarten.ihk.de, Nr. 165144724, zwingend erforderlich. Die Teilnehmer erhalten rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung ihre Zugangsdaten.