Wirtschaftsunternehmen der Barockzeit

Wie funktionierte ein großes Kloster als Wirtschaftsbetrieb in der Barockzeit? Im Rahmen der Klostererlebnistage Bodensee 2019 hat Rainer Hepp, Deutschlehrer am Gymnasium Weingarten, bei einem Rundgang über das Klostergelände einen informativen Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Benediktinerabtei Weingarten gegeben, die einstmals zu den mächtigsten und reichsten Klöstern in Süddeutschland zählte. Und das nicht nur wegen ihrer Basilika mit der Heilig-Blut-Reliquie, der größten Barockkirche nördlich der Alpen, bis heute Wallfahrtsort und Pilgerziel auf dem Weg nach dem 2000 Kilometer entfernten Santiago de Compostela.

Schon der erste Blick vom Münsterplatz aus macht klar: Die Klostergebäude mit 107 Metern Seitenlänge dominieren den Ort bis heute. Die Abtei thront wie die meisten Benediktinerklöster auf einem Berg – denn schon Ordensgründer Benedikt von Nursia lebte auf Montecassino – und war von einer Mauer umgeben.

An dem kleinen Rebenhang entlang geht es zum gerade in Baustelle befindlichen Münstervorplatz und zum Grundriss der Abtei im Tordurchgang auf der anderen Seite. An ihm kann man erkennen, wie sich der barocke Idealplan von 1723 und die gebaute Architektur voneinander unterscheiden.

Hier befand sich vor 1620 im Norden der Kirche das Hofgebäude mit der Wohnung des Abts, der Unterkünfte für Gäste und der Kanzlei, sprich Verwaltung. Heute ist der danach entstandene barocke „Schlossbau“ der Raum für die Pädagogische Hochschule. Aus deren Hof hinaus kommt man auf den Kirchplatz (heute Parkplatz), den ehemals Wirtschaftsgebäude, Stallungen für Ochsen, Pferde und Schweine einfassten. Auch eine Klosterschenke, heute gegenüber der Straße, und eine Schneiderei gab es hier, den Eingang zum gesamten Bereich bildete ein seitliches Tor.

Fast alles davon ist letztlich 1970 verschwunden, als das Land Baden-Württemberg, das 1806 in Folge der Säkularisation Besitzer der Klostergebäude geworden war, entschied, die durchaus nicht baufälligen Wirtschaftsgebäude abzureißen. Was übrig blieb von den angrenzenden Gebäuden, ist neben dem barock geschwungenen Fischhalterhaus am Toreingang im Nordosten nur noch die Krankenstation auf der Südseite, heute das Martinuscafé, und daneben im Winkel anschließend das Noviziat.

Dort geht der Blick vom Klostergarten zum weitaus größten barocken Wirtschaftsgebäude, dem vier Stockwerke hohen Fruchtkasten (seit 1972 als Hochschulbibliothek genutzt), ab 1685 erbaut als Kornspeicher zur Unterbringung des Zehnten, den die Bauern auf dem über 300 Quadratkilometer großen Landbesitz für die barocke Abtei entrichten mussten.

Das Korn bildete neben dem Wein aus dem klostereigenen Hagnau am Bodensee, der Holzwirtschaft und der Fischzucht die wichtigste Einnahmequelle der Abtei.

Der Speicher lag wegen der Brandgefahr etwas abseits, hatte innen keine Decken, sondern große Holzstellagen für das Korn, das von den nur durch Drahtgitter verschlossenen Öffnungen belüftet wurde. Außerdem widmeten die Erbauer zur Sicherheit jedes Stockwerk einem Heiligen. Der zehn Meter hohe Keller darunter, der zur Hälfte in der Erde liegt, war der viertgrößte Weinkeller der Abtei und ist heute Magazin der Bibliothek; von seinen berühmten riesigen Holzfässern blieb kein einziges erhalten.

Am Ende der aufschlussreichen Führung, bei der viele geistes- und kulturgeschichtliche Hintergründe Erwähnung fanden, zeigte Rainer Hepp noch etwas Besonderes, das die meisten der Bibliotheksbenutzer beim Blick nach unten vermutlich übersehen werden: ein Medaillon von 1687 im Scheitel des Kellergewölbes mit einem unheilabwehrenden Spruch, eine Art Kryptogramm, denn alles ist auf die Anfangsbuchstaben abgekürzt und natürlich in Latein, der Lingua franca der geistlichen Welt.