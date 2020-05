Wirtschaftsinformatik liegt bei Studenten hoch im Kurs

Die neuen Ergebnisse des Hochschulrankings vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) liegen vor und wurden im „ZEIT Studienführer 2020/21“ veröffentlicht. Der Studiengang Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) zählt in mehreren Punkten zur Spitzengruppe, teilt die RWU mit.

Das CHE erhebt demnach jährlich Informationen und Fakten zu Studium, Lehre und Forschung an mehr als 300 Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Außerdem werden rund 120 000 Studenten zu den Studienbedingungen befragt. Jedes Jahr stehen andere Fächergruppen im Fokus.

An der RWU wurde in diesem Jahr der Fachbereich Wirtschaftsinformatik gerankt. Und die Studenten zeigen sich laut Mitteilung mit der „allgemeinen Studiensituation" sehr zufrieden (Note 1,6).

Zusammenarbeit mit Unternehmen

Besonders positiv hervorgehoben wurde die „Unterstützung am Studienanfang“ und der „Kontakt zur Berufspraxis“. Auf die Praxisorientierung setzt der Studiengang einen besonderen Fokus. Neben dem verbindlichen Praxissemester werden auch Projekt- und Abschlussarbeiten oft in Zusammenarbeit mit Unternehmen erstellt. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung der Studierenden wieder. Den „Praxisbezug" bewerteten die Befragten mit der Schulnote 1,5. Auch die Bewertung des „Lehrangebots“ (1,6), der „Betreuung durch Lehrende“ (1,7) und der „Angebote zur Berufsorientierung“ (1,6) fielen positiv aus.

Neben der klassischen Wirtschaftsinformatik sind an der RWU im Fachbereich Digital Business auch die Studiengänge Internet und Online-Marketing sowie Wirtschaftsinformatik plus Lehramt im Angebot. Letzterer verbindet das Fachwissen mit pädagogischen Komponenten und befähigt nach dem Masterabschluss zum Lehramt an beruflichen Schulen, heißt es in der Mitteilung.