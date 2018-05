„Wir waren immer im Notstand“

Aktuelle Studien beklagen den katastrophalen Bildungsstand bei Kindern und Jugendlichen. Ist das tatsächlich so? Was gefährdet eine Sprache tatsächlich? Josef Leisen fordert die Durchgängigkeit der Bildungssprache, die vor allem beim Übergang von Grundschule zur weiterführenden Schule ein Problem ist. Wie können können Lehrer und Eltern diesem Problem entgegenwirken. Leisen hält am 16. Juni zu diesem Thema einen Vortag an der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH). Im Vorfeld sprach er darüber mit SZ-Redakteur Markus Reppner.

Herr Leisen, fast jährlich gibt es Studien, die Defizite beim Lesen, Schreiben und Rechnen von Kindern und Jugendlichen beklagen. Wie steht es ihrer Meinung nach mit dem Bildungsnotstand in Deutschland?

Wenn sie die Geschichte der Pädagogik, der Erziehung und des Unterrichts betrachten, dann waren wir immer im Notstand. Bildungsnotstand ist nichts Neues. Das geht bis in die Antike zurück. Es gibt aber Verschiebungen zurzeit, die sind schon gravierend. Eine Sprache, wie die deutsche Sprache, leidet nicht darunter, dass es zu Wortneuschöpfungen kommt, dass Wörter aus anderen Sprachen integriert werden. Das gefährdet eine Sprache nicht. Eine Sprache ist dann gefährdet, wenn es an die syntaktischen Strukturen geht, wenn nicht mehr dekliniert, nicht mehr konjugiert wird. „Ich geh Aldi!“ ist ein typisches Beispiel. Da fossiliert Sprache, wie wir das nennen. Kinder mit einer fossilierten Sprache werden es schwer haben, eine differenzierte Bildungssprache zu lernen, um dann die Texte im Unterricht lesen zu können und zu verstehen. Da tut sich in der Tat etwas und die neuen Medien tun das Ihre dazu. Neueste Studien zeigen, dass die Zahl der Depressionen bei Kindern zugenommen hat. Eine Hypothese lautet, das dafür die geringere direkte Kommunikation dafür verantwortlich ist. Es findet viel Kommunikation über die sozialen Medien statt. Das ist etwas anderes als die direkte Kommunikation. Welche Auswirkungen das langfristig hat, weiß ich nicht. Aber es wird Auswirkungen haben.

Was bezeichnen Sie als „Bildungssprache“?

Das ist die Sprache, die in Lehr- und Lernkontexten im Unterricht verwendet wird, eine fachbezogene Sprache mit Ausdrücken, die nur dort vorkommen. Ein Versuchsprotokoll in einem naturwissenschaftlichen Fach hat eine bestimmte Form, es werden bestimmte sprachliche Strukturen verwendet, die normiert und eng verbunden mit dem Fach und dem Verstehen der Sachinhalte sind. Das ist die sogenannte Bildungssprache. Und wer Teilhabe an Bildung haben will, der muss in diese Bildungssprache eingeführt werden. Das ist die Aufgabe des Fachunterrichts. Voraussetzung für die Bildungssprache ist die deutsche Sprache, die in einer angemessenen Weise beherrscht werden muss.

Und wo sehen Sie da das Problem?

Alle Muttersprachler haben beim Übergang in die Bildungssprache Probleme. Das fällt einem nicht zu, weil es mit der Sache verbunden ist und man Fachbegriffe lernen muss. Diejenigen, die Deutsch als Sprache noch zusätzlich lernen müssen, haben eine doppelte Hürde zu überwinden. Kinder und Schüler lernen die Bildungssprache in den jeweiligen Fächern, wie im Geschichtsunterricht oder Physikunterricht. Zum Beispiel „Kraft haben“ gibt es in der Physik nicht, sondern eine „Kraft wirkt auf“. Dahinter steht das entsprechende Konzept. Wenn ein Kind das Kraft-Konzept lernt, dann darf es nicht - wenn es das verstanden hat - sagen „ich habe Kraft“, sondern „die Kraft wirkt auf und bewirkt eine Gegenkraft“. Diesen Gebrauch von Sprache muss man lernen.

Sie fordern eine Durchgängigkeit der Bildungssprache. Was meinen Sie damit?

Was in der Grundschule im Sachunterricht als Bildungssprache aufgebaut wird, das muss in der weiterführenden Schule aufgegriffen und fortgeführt werden. Anderenfalls kommt es zu den Übergangsproblemen, dass Kinder nicht anschlussfähig sind an das, was gefordert wird. Das erleben wir immer wieder, wenn Kinder von der Grundschule in eine weiterführende Schule kommen. Hier werden oft Kompetenzen aus der Grundschule nicht genutzt, weil sie den Lehrkräften der weiterführenden Schulen nicht bekannt sind. Oder aber, es werden Anforderungen gestellt, die die Kinder noch nicht kennen können. Hier wäre eine durchgängige Sprachbildung sinnvoll und so aufzubauen, dass nicht immer wieder neu angefangen werden muss, sondern dass es eine Progression ergibt.

Sie sprachen von Kompetenzen, die nicht genutzt werden. Welche sind das denn genau?

Kompetenzen werden im handelnden Umgang mit Wissen erworben und weiterentwickelt. Sprachliche Kompetenzen sind „Sprechen“ inklusive „Hören“, dann „Lesen“ und die Königsdisziplin „Schreiben“.

Wie soll das denn in der Praxis aussehen?

Lehrer müssen für Sprachhürden sensibel sein, die sich bei Schülern auftun. Wenn ich zum Beispiel das Wort „Klima“ verwende und mir nicht bewusst ist, dass Schüler immer nur an „Wetter“, „Regen“ oder „Sonne“ denken. Also muss ich dafür sensibel sein, wie ich da den Übergang schaffe. Da gibt es Überlegungen und Methoden wie man diesen Übergang schafft und zu den Verallgemeinerungen kommt.

Was müsste sich da bei der Lehrerausbildung tun?

Da tut sich gerade etwas. Angehende Lehrkräfte lernen, Materialien mit den Augen der Schüler zu sehen. Werfen sie einen Blick in ein Chemiebuch. Für den Chemiker ist klar, was eine Redox-Reaktion ist. Mit den Augen des Schülers sieht das ganz anders aus. Das muss ein Lehrer können und auf die Hürden eingehen.

Können Eltern da auch etwas tun?

Die können sehr viel tun. Für die Bildungssprache ist eine gut entwickelte Muttersprache das A und O. Es gibt eine Langzeitstudie aus den USA. Wohlhabende Eltern hatten mit ihren Kindern in den ersten drei Jahren circa 45 Millionen Wörter gesprochen. Eltern mit Sozialhilfe nur circa 13 Millionen. Dieser Unterschied ist als „30-Millionen-Kluft“ in die Wissenschaft eingegangen. Wie die Studie auch zeigt hat die Probanden diese Kluft ihr Leben lang begleitet. Sie hatten niedrigere IQ-Quoten, schlechtere Schulnoten und die schlechteren Jobs. Mit anderen Worten: Eine gute alltagssprachliche Bildung ist eine gute Voraussetzung, um Bildungssprache zu erlernen. Da können Eltern eine Menge tun, indem sie ein reichhaltiges, alltagssprachliches Sprachbad bieten. Man muss mit Kleinkindern sprechen, das ist das A und O.

Ein „Sprachbad“? Was ist denn damit gemeint?

In einem Fußbad kann ich nicht schwimmen lernen. In einem armseligen Sprachbad, kann ich keine reichhaltige Sprache lernen. Es ist die Aufgabe von Eltern und Großeltern, Kindern eine reichhaltiges sprachliches Angebot zu geben, in dem sie eintauchen können und über das Ohr Sprache erwerben. Es geht nicht um Regeln, es geht nicht um Grammatik, sondern um viel sprachlichen Input.

Und das hat nichts damit zu tun, dass Eltern Dialekt sprechen! Stimmt das?

Das hat damit nichts zu tun. Es gibt Studien, die zeigen, dass es für den Erwerb der deutschen Sprache keine Rolle spielt, ob die Eltern zu Hause Türkisch, Deutsch oder Dialekt sprechen. Solange sie die Kinder anhalten, sich möglichst wortreich und schöpferisch auszudrücken. Wichtig ist, dass mit den Kindern gesprochen wird. Natürlich hängt das mit dem Wortschatz zusammen. Wenn ich immer nur „machen“ verwende, kann kein Variantenreichtum entstehen.