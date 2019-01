„Wir sind mehr als die Petersilie auf dem Brot“

Auch nach 100 Jahren Frauenwahlrecht ist Gleichberechtigung immer noch in weiter Ferne. Die Ursachen dafür thematisierte ein Abend im Tagungshaus der Akademie mit dem Titel „Vom Frauenwahlrecht bis zur politischen Teilhabe?!“. Journalistinnen und Kommunalpolitikerinnen der BoRa-Initiative gingen in einer Podiumsdiskussion dem nach wie vor niedrigen Frauenanteil in den Parlamenten auf den Grund. Etwa 70 Besucherinnen kamen, es moderierte Barbara Thurner-Fromm.

„Wir stehen am Anfang einer Entwicklung, nicht am Ende“, resümierte die Historikerin Sylvia Schraut. In ihrem Vortrag zeichnete die Münchner Professorin ein Jahrhundert Frauenwahlrecht nach. Gab es in der verfassungsgebenden Landesversammlung 1919 einen Frauenanteil von 15 Prozent, so sind es heute im Landtag 24 Prozent, womit Baden-Württemberg Schlusslicht unter den Ländern ist. Mit 31 Prozent kann auch der Bundestag nicht viel Staat machen. Und in den Kommunalparlamenten sieht es noch düsterer aus, wenn Frauen denn überhaupt vertreten sind – eine Erfolgsgeschichte sieht anders aus.

Männerhumor à la Brüderle gibt es noch immer

Von ihren Erfahrungen in den Parlamenten berichteten drei Korrespondentinnen: Johanna Henkel-Waidhofer, Edda Markeli vom SWR-Fernsehen und Katja Korf von der Stuttgarter Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“. Einig waren sie sich, dass es Männerhumor à la Brüderle immer noch gibt, wenngleich nicht mehr so offensichtlich sexistisch. Und auch die Sprache ließe zu wünschen übrig, wenn zum Beispiel nur die männliche Form der Anrede gewählt würde. Ein Hauptproblem damals wie heute sehen die drei im nicht paritätischen Wahlrecht, das weibliche Kandidatinnen von ein paar Alibifrauen abgesehen oft auf aussichtslos hintere Listenplätze verbannt.

Eine Reform des Wahlrechts ist neuerdings im baden-württembergischen Landtag gescheitert. „Ohne Parität kriegen wir nicht mehr Frauen in die Parlamente“, sagte Henkel-Waidhofer. Deshalb sei eine Frauenquote wichtig, mindestens so lange bis Frauen in politischen Ämtern mehr Fuß gefasst hätten. Edda Markeli bedauerte, dass die Quote zum Kampfbegriff verkommen und nur negativ besetzt sei. „Wer will schon Quotenfrau sein?!“ Nach Langem unterstütze Angela Merkel jetzt auch die Quote. „Warum hat die Kanzlerin nicht früher dafür gekämpft?“, fragt die Moderatorin Barbara Thurner-Fromm.

Zur Runde stießen dann Kommunalpolitikerinnen der BoRa-Initiative, allesamt Solitärinnen in ihren Parteien, im Gemeinde- und Kreisrat, wie Gisela Müller von der SPD. Sie machen Frauen Mut, in die Politik zu gehen. „Wir sind mehr als die Petersilie auf dem Brot“, sagt Christa Stierle. Den Grund, dass sich so wenig Kandidatinnen für die anstehende Kommunalwahl finden lassen, sieht die Berger Gemeinderätin in den großen Herausforderungen, die gerade junge Frauen schultern müssen. Mit Familie und Beruf schon gut bepackt, sollen sie jetzt noch Politik stemmen.

Politische Verantwortung ist kein Zuckerschlecken

Kinderbetreuung während Gemeinderatssitzungen und finanzielle Unterstützungen der Pflegearbeit sollen Vereinbarkeit von Politik und Familie weiter fördern, dafür macht sich Veronika Wäscher-Göggerle, Frauenbeauftragte des Bodenseekreises, stark. Und auch zeitlich müssten Sitzungen gerade abends begrenzt werden. Edda Markeli führte die Zurückhaltung von Frauen auch darauf zurück, dass Verantwortung in der Politik zu übernehmen kein Zuckerschlecken sei. Frauen müssten besser Kritik aushalten und akzeptieren, dass man es nicht allen recht machen könne. Ob Frauen Frauen wählen, hinge oft vom eigenen Rollenverständnis ab. Selbstbewusste, berufstätige Frauen seien eher dazu bereit. Jedoch habe sich das Wählerinnenverhalten, Studien zufolge, in Bezug auf Frauen seit Angela Merkel verbessert.

Erfolgsmeldungen konnte auch die BoRa-engagierte Silke Rieser vermelden. Als „kleinen Meilenstein“ bezeichnete die Kreisrätin die Kandidatinnensuche in Oberteuringen und auch im Allgäu. „Wir brauchen mehr Frauen, um etwas zu bewegen, mindestens 30 Prozent in den Gremien.“ Es sei in den vergangenen 100 Jahren nichts passiert. „Wenn wir nichts tun, wird sich nichts ändern.“