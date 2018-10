„Agrarindustrielle Erzeugung in immer größeren landwirtschaftlichen Strukturen bedroht die Artenvielfalt, das Grundwasser, die sozialen Strukturen in unseren ländlichen Räumen und auch die Qualität unserer Lebensmittel“, sagte die Europaabgeordnete Maria Heubuch (Grüne) auf einer Veranstaltung in Weingarten. Die Grüne EU-Parlamentarierin kam auf Einladung des Kommunalpolitischen Arbeitskreises Grüne und Unabhängige nach Weingarten. Im Mittelpunkt standen die Zukunft der Landwirtschaft und die dramatischen Auswirkungen der Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) auf die Qualität des Essens.

Eine Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik (GAP) hält Heubuch für dringend geboten. „Wir müssen Vielfalt schaffen auf allen Ebenen“, so die Agrarpolitikerin. Dazu brauche es die bäuerliche Landwirtschaft. Jeder Hof zähle. „Unser großes gemeinsames Ziel muss die Produktion gesunder Lebensmittel, der Erhalt der Artenvielfalt und der Schutz von Umwelt und Klima sein“, sagte sie. Dass die Zahl der Hungernden weltweit seit 2017 erstmals wieder gestiegen ist, statt abzunehmen, hänge nach Heubuch auch mit den Produktionsbedingungen in Europa zusammen. Sie fragte: „Wie können wir es schaffen, dass die Landwirtschaft in Zukunft genug qualitativ hochwertige Nahrungsmittel liefert und diese auch global gerecht verteilt werden?“

Heute haben vom Saatgut bis zum Handel nur wenige Firmen die Verbraucher in der Hand. Die Hilfsorganisation Oxfam kam in einer Studie Anfang des Jahres zu dem Schluss, dass nur zehn Großkonzerne weltweit kontrollieren, was auf unseren Tellern landet.

Über Jahrhunderte hat die Arbeit von Menschen eine reiche Artenvielfalt von Nutzpflanzen beschert. Dieses kulturelle bäuerliche Erbe ist in großer Gefahr: Seit 1900 sind laut FAO schätzungsweise weltweit 75 Prozent der Kulturpflanzensorten ausgestorben; in Europa sogar mehr als 90 Prozent, erläuterte Heubuch, die klar auf die bäuerliche Landwirtschaft setzt und agroindustrieller Produktion mit alle ihren negativen Auswirkungen auf Umwelt, Klima und die Gesundheit von Tieren und Menschen äußerst kritisch gegenüber steht. Sie nannte den Einsatz von Glyphosat, das im Verdacht steht, Krebs zu verursachen, und die Belastung von Grundwasser durch das ebenfalls krebserzeugende Nitrat.

Einen tiefgreifenden Wandel der landwirtschaftlichen Produktion und des Lebensmittelkonsums weltweit hält Maria Heubuch für nötig.