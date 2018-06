Sie nennen sich !BOW!, Bürgerinitiative-Oberstadt-Wäldchen. Die Anlieger um das städtische Grundstück mit kleinem Wald und Hügel entlang der Wilhelm-Braun-/Richard-Mayer-Straße wollen, dass dieses Areal nicht bebaut wird, sondern als Stadtteil-Mitte erhalten bleibt. Mit verschiedenen Aktionen unter dem Dach der Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg macht die Gruppe am Freitag, 11. Juli, den ganzen Tag auf ihr Anliegen vor Ort aufmerksam.

Dass der Gemeinderat im Mai bereits grünes Licht gegeben hat für eine dichtere Bebauung des 1500 Quadratmeter großen Grundes, kann Gudrun Baier und ihre Mitstreiter nicht abhalten, für diesen Platz nordöstlich des Edeka-Marktes zu kämpfen. „Einen Gemeinderatsbeschluss kann man ja auch kippen. Wir kämpfen für unser Wohnumfeld“, sagt die Sozialpädagogin und Theologin. Besonders wichtig ist ihr der soziale Aspekt. „Wir wollen, dass eine optische Mitte da ist im Quartier, wo sich die Bevölkerung austauschen kann. Darüber hinaus wollen wir Kindern eine wohnortnahe Erlebniswelt sichern.“

!BOW! geht es aber auch um ökologische Belange. Das stadteigene Wäldchen wollen sie als Biotop für Insekten, Vögel und Fledermäuse erhalten. „Wir nehmen die Stadt beim Wort“, sagt Vioreca Minner, „wir, die Bürger sind am Zug und kämpfen, dass diese Grünfläche im Rahmen des Grünraum-Konzeptes erhalten bleibt.“ Nachdem erst ein Kindergarten geplant war, sollen dort nun zwei mehrgeschossige Häuser mit Tiefgarage entstehen. Die Anwohner befürchten in der ohnehin stark frequentierten Zufahrt zum Wohngebiet, mit LKW-Anlieferung des Supermarktes, eine Autodichte in der eigentlich verkehrsberuhigten Zone, die den Schulweg für Kinder gefährlich mache.

Ohnehin gebe es nur wenige Parkplätze im Gebiet, auf die der Run dann noch größer würde. Mit den geplanten Neubauten sieht !BOW! überdies die Bodenversiegelung und die Verdrängung des Grundwassers weiter fortschreiten. Das erhöhe die Gefahr von Wasserschäden in einem sehr feuchten Grund. Schon jetzt gebe es Schimmel in Kellern und Tiefgaragen. Einen Kompromiss sähe die Bürgerinitiative in einer familienfreundlichen Reihenhaus-Bebauung des Platzes mit teilweise Erhalt von Wald und Hügel. !BOW! hat laut Baier sechs aktive Mitglieder und 40 Sympathisanten.

Bis September liegen jeden Freitag im Agenda-Treff zwischen 10 und 12 Uhr Unterschriftenlisten gegen Abholzung und massive Bebauung des Platzes aus. Mit einer Alt-Handy-Sammelaktion will !BOW! zudem Geld machen, dass sie der Stadt symbolisch anbieten möchte, um einen Teil des Waldes zu retten.

Beim Aktionstag in der Oberstadt ist am Freitag, 11. Juli, einiges los: 7.45 Uhr: Anwohner der Oberstadt begleiten Schulkinder mit Pauken und Trompeten in die Oberstadtschule mit eingebautem Wehklagen am Wäldchen. Treffpunkt: Poller am Ende der Richard-Mayer-Straße. 8.30 bis 17 Uhr: Informationsstand mit Einblick in alle Bebauungspläne und Gesprächsmöglichkeit mit Mitgliedern der Bürgerinitiative !BOW!. Ab 7 Uhr: Erlebnis-Angebote für Kinder und Erwachsene mit Spiel und Naturerkundungen im Wäldchen. 16 Uhr: Schatzsuche. Freitag, 18. Juli, 20 Uhr: Treffen mit Fledermausexperten vor Ort, um mehr über diese Tiere zu erfahren. (wel)