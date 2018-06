Der Brisanz der Auflagen des Regierungspräsidiums Tübingen zu den Weingartener Krediten entsprechend, fielen auch die Reaktionen im Gemeinderat aus. Am deutlichsten wurde CDU-Fraktionsvorsitzender Axel Müller, der sich dagegen wehrte, dass die Sparzwänge ein grundsätzliches Problem aller Kommunen seien. „Wir sind konkret angesprochen. Das muss endlich in unsere Köpfe hinein“, redete sich Müller in Rage. „Nicht jede Kommune bekommt diesen Brief. Das ist ein blauer, das ist ein dunkelblauer Brief. Das ist ein Weingarten-Brief.“

Weingarten habe ein Grundsatzproblem und müsse einige Hausaufgaben erledigen. Man dürfe nicht immer ausschließlich ans Sparen denken, sondern müsse auch mehr Einnahmen generieren. „Das ist das Grundprinzip jedes unternehmerischen Wirtschaftens“, sagte Müller. „Wir haben eine Struktur, die nicht zukunftstauglich ist.“

Etwas weniger deutlich aber in der Sache teilweise ähnlicher Meinung erklärte auch Oberbürgermeister Markus Ewald, dass es einige Strukturen in Weingarten gebe, die es zu hinterfragen gelte. Allerdings habe man als kleinste Großstadt im Land das immer wiederkehrende Problem der geringen Gemarkung. „Das haben andere Städte nicht“, sagte Ewald, der in diesem Zusammenhang von Mut sprach. „Mut auch unorthodoxe Dinge anzugehen.“ Man müsse über das, was bisher gemacht wurde, hinaus gehen. Dies sei eigentlich nur bei den Freiwilligen Leistungen der Stadt möglich.

Derweil beklagte Horst Wiest (Freie Wähler Weingarten), dass die Vorschläge des Gemeinderats an die Haushaltsstrukturkommission weitestgehend abgewiegelt worden seien. Man habe sich viele Stunden darüber den Kopf zerbrochen und dann seien „keine 20 Prozent zu Diskussion gekommen“, sagte Wiest enttäuscht. Claus Keßel (Grüne und Unabhängige), sieht die Auflagen als „Chance, das was wir bisher gemacht haben, nicht mehr so weiter zu machen.“ Es sei gut, in eine andere Art von Denken hineinzukommen. „Das ist der Anfangspunkt einer Reise, die über 2020 hinausgeht“, sagte er.