„Wir fällen keinen Baum zum Spaß“

8000 städtische Bäume sorgen neben privatem Grün für gute Luft und Lebensqualität im Stadtgebiet von Weingarten. Über ihr Wohl und Wehe hat seit 15 Jahren neben städtischen Behörden auch die Baumkommission ein Wort mitzureden. Ärger bereiteten in der Vergangenheit immer wieder Fällungen, wo die Kommission außen vor blieb. Eine Satzungsänderung soll nun Austausch und Transparenz verbessern.

Als die 120 Jahre alte, stadtprägende Linde im Reutebühl Anfang vergangenen Jahres gefällt wurde, geschah das ohne Einbeziehung der Baumkommission. Der Aufschrei war groß, nicht nur unter deren Mitgliedern, die sich verschaukelt fühlten. Die Stadt Weingarten begründete damals den Schritt, dass Gefahr in Verzug gewesen sei, die Verkehrssicherheit gefährdet. In solchen Fällen kann die Stadt bis heute eigenmächtig handeln. Doch wurde nun in einer Satzungsänderung der seit 2005 bestehenden Baumkommission unter anderem ein verstärkter wie schnellerer Informationsfluss eingeschrieben. Danach werden jetzt die Mitglieder, bestehend aus Vertretern des Gemeinderats, der Naturschutzverbände, dem Forst, dem Bauamt und dem Bauhof zeitnah über kritische Situationen informiert, sodass sie sich vor Ort ein Bild machen können, falls durch äußeren Einfluss wie Sturm oder Unfall stürzende Bäume zur Gefahr für Leib und Leben werden.

Fällungen als letztes Mittel

„Wir fällen keine Bäume zum Spaß“, sagt Annette Mehrle, Abteilungsleiterin für Tiefbau und Grünflächen. Einmal im Jahr tagt die Baumkommission unter Leitung von Bürgermeister Alexander Geiger. Dabei wird über kranke oder beschädigte Gehölze, die der Bauhof bei seinen regelmäßigen Kontrollen gesichtet hat, beraten und teilweise vor Ort begutachtet. Fällungen seien dabei nur das letzte Mittel, wenn andere Maßnahmen wie Pflegeschnitt oder Abspannungen die Problemsituation nicht lösen könnten. Für jeden gefällten Baum wird mindestens einer nachgepflanzt. In der vergangenen Saison waren es sogar mehr. Da kamen auf 91 gefällte Bäume 135 Neuanpflanzungen. In Zeiten von Klimawandel fordert das eine oder andere Mitglied des Gremiums für einen entfernten Baum, gleich zwei neue nachzupflanzen. Eine Maßnahme, die mitten in der Stadt wegen Platzmangels aufgrund anderer Nutzungsbedürfnisse nicht möglich sei, sagt Annette Mehrle. Wohl aber an Gewässern oder Spielplätzen, wo Schattenspender in heißer werdenden Sommern hoch willkommen sind.

Die ältesten städtischen Bäume

Zu den ältesten städtischen Bäumen mit mehr als 150 Jahren im knorrigen Stamm gehören die Linden am Spielplatz unterhalb der Basilika. Auch die Zeder, Eibe und Buchen im Park hinter der Villa Stotz erfreuen sich eines stattlichen Alters. Desgleichen mit mehr als 100 Jahren die Eibe am Jugendhaus.

Aufgrund von öffentlich kritisch wahrgenommenen Baumfällungen wurde die Baumkommission 2005 ins Leben gerufen. War sie erst dem sogenannten Umweltbeirat unterstellt dockt sie nach dessen Auflösung 2010 nun beim Technischen Ausschuss an. Außen vor ist die Baumkommission bei Bäumen im Privatbereich. Da würde eine Baumschutzverordnung greifen, die es in Weingarten jedoch nicht gibt.