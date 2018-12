„Wir dürfen Menschen des Friedens werden“

„Die Welt muss nicht bleiben, wie sie ist“, sagt der evangelische Pfarrer Stephan Günzler. Derweil will sich der katholische Pfarrer Benno Ohrnberger auf den Weg zur Krippe machen. Was jeder Einzelne von uns machen kann und warum die Stille nach dem Fest von so großer Bedeutung ist, teilen die beiden Weingartener Pfarrer in Auszügen aus ihren Festpredigten mit.

„Gottes Alternative“

Stellen Sie sich Weihnachten vor ohne Christbaum und Krippe! Beide gehören zum festen Brauch an diesem Fest. Wohl in jeder Kirche und in vielen Häusern und Wohnungen werden Baum und Krippe aufgebaut. Bildhaft versuchen wir damit das Geschehen dieses Festes in Szene zu setzen. Der grüne Tannenbaum ist natürlich Bild für das Leben auch im Dunkeln und in der Kälte. Vom Dunkeln und menschlicher Kälte können wir genug Situationen aufzählen. Von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Völkern, von Mauern und Zäunen, von Gewalt gegen Hilfskräfte und vieles mehr.

Für manche ist schon viel gewonnen, wenn das Weihnachtsfest einigermaßen in häuslicher Harmonie verläuft. Aber damit geben wir Christen uns nicht zufrieden. Die Verhältnisse in der Welt und unsere Sehnsucht nach gelingendem Leben, nach Gerechtigkeit und Frieden interessieren uns gerade auch an Weihnachten. Allerdings stehen an Weihnachten nicht die Politiker und Machthaber im Mittelpunkt, sondern ein kleines, schutzbedürftiges Kind. Stall und Futterkrippe sind an diesem Fest wichtiger als Paläste und Throne – es geht um ein Kind. Wir alle wissen, wie ein neugeborenes Kind das Leben einer Familie verändern kann; aber das Leben einer ganzen Welt?

Wir brauchen Bilder, wie eine heile Welt aussehen kann; hoffnungsvolle Bilder gegen alles Zerstörerische und Angstmachende in unserer Welt. Wie gerne singen wir in der Regel Weihnachtslieder. Heribert Prantl bezeichnet sie in der „Süddeutschen Zeitung“ als Widerstandslieder gegen alles Zerstörerische und Angstmachende. Eines von ihnen feiert dieses Jahr seinen 200. Geburtstag. Manche können es nicht mehr hören, entweder weil es zu gefühlsbetont ist oder weil tausendmal schon in der Adventszeit gehört. Für andere wird erst Weihnachten, wenn sie „Stille Nacht, heilige Nacht“ singen können, wenn die Kirche abgedunkelt wird und die Kerzen am Christbaum leuchten.

1818 überreichte der Hilfspriester Joseph Mohr dem Dorforganisten und Schullehrer Franz Xaver Gruber den Text, den er ursprünglich nur für sich geschrieben hatte. Gruber fand schnell die passende Melodie dazu. Es ist ein Lied, das manche für kitschig, rührselig, einfältig und theologisch zu leichtgewichtig ansehen. Und doch berührt dieses Lied, weckt Sehnsucht nach einer heilen Welt. „Christ der Retter ist da!“ – heißt es in der zweiten Strophe.

Dieser Retter ist zunächst ein kleines, hilfloses Kind. In den Tausenden unterschiedlichen Krippendarstellungen in unseren Kirchen und Wohnungen bestaunen wir dieses Kind und was um es herum geschieht. Wer sich da alles wegen des Kindes auf den Weg macht? Wir können das Geschehen der Krippe und die unterschiedlichen Darstellungen bestaunen; jedoch wird sich dadurch kaum etwas in meinem Leben verändern. Ich muss mich selber auf den Weg nach Bethlehem machen.

Der frühere Bischof Erwin Kräutler, der am Amazonas in Brasilien Bischof war, fordert uns mit folgenden Worten auf, nach Bethlehem zu gehen: „Lasst uns nach Bethlehem gehen und den Hungernden ein Stück Brot schenken, den Obdachlosen Zuflucht geben und mit den Armen unseren Besitz teilen. Lasst uns nach Bethlehem gehen und Kranke und Einsame trösten, für Ausgegrenzte und Verfolgte eintreten und Fremden eine Heimat bereiten. Lasst uns nach Bethlehem gehen und unseren Schwestern und Brüdern in Zuneigung und Liebe begegnen. Lasst uns nach Bethlehem gehen und Gerechtigkeit, Versöhnung und Frieden leben.“

Es wird darauf ankommen, dass ich mich auf den Weg mache und selber in dieser Krippe vorkomme, ob als Hirte, König, Maria oder Josef. Letztlich wird es darauf ankommen, dass die Krippe in mir ist; dass Jesus, dass die Liebe in mir geboren ist, in jeder und jedem Einzelnen von uns. Wie könnte sich in dieser Haltung der Liebe unsere Welt verändern?

Machen wir uns nun auf den Weg zur Krippe!

Benno Ohrnberger, Pfarrer in St. Maria und Hl. Geist

„Nach dem Fest“

Jetzt kehrt Ruhe ein im Stall von Bethlehem. Die Hirten sind wieder umgekehrt und zu ihren Schafen gegangen. Selbst die Engel haben den Heimweg in den Himmel angetreten. Die Heilige Familie ist wieder unter sich. Und eigentlich wird erst jetzt die Heilige Nacht auch zur „stillen Nacht“. Irgendwann wird auch das neugeborene Kind eingeschlafen sein. „Maria aber“, so heißt es am Ende der Weihnachtsgeschichte, „behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.“

Wie sollte man das auch fassen können, was die Hirten draußen auf den Feldern gehört und gesehen hatten? Das ganze Firmament des Himmels sei ein einziges Leuchten gewesen. Alle Engel auf einmal hätten gesungen und gejubelt: Der Heiland sei geboren. Zur Ehre Gottes und damit endlich Friede werde auf Erden. Vielleicht haben auch Sie diese Worte noch im Ohr aus einem Weihnachtsgottesdienst, den Sie miterleben durften. Wieder waren landauf landab die Kirchen voll am Heiligen Abend. Festlich war die Musik. Wunderschön die alten Lieder. Dazu der Glanz in den Augen der Kinder. Erinnerungen wurden wach aus eigenen Kindheitstagen.

Aber nun ist das Fest vorüber. Viel Liebe und Kraft haben wir in die Vorbereitungen gesteckt. Da wurde gebastelt und gebacken. Da wurden Grüße geschrieben und Geschenke auf die Post gebracht. Bestimmt lag auch bei Ihnen etwas im Briefkasten oder unterm Christbaum, und sei´s nur ein Gruß von Ihrem Zeitungsboten oder Ihrem Betrieb. Womöglich hatten Sie auch Besuch oder waren selber eingeladen. Ob wir alle Erwartungen erfüllen konnten? Ob es uns gelungen ist, einander eine „fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit“ zu schenken, wie wir in den Weihnachtsgottesdiensten gesungen haben?

Vielleicht finden wir sie erst jetzt, diese Stille, in der Zeit nach dem Fest. Um zur Ruhe zu kommen, braucht es allerdings Zeit. Es kann eine Weile dauern, bis der ganze Trubel und die Anspannung der letzten Wochen von uns abfallen. Möglicherweise können wir zunächst gar nicht viel anfangen mit uns selber. Vielleicht haben wir mit Unruhe und Müdigkeit zu kämpfen. Aber diese Zeit „zwischen den Jahren“ hat etwas Besonderes. Wir sollten sie uns nicht nehmen lassen. Es ist geschenkte Zeit. Zeit, um etwas in uns nachklingen zu lassen von dem, was wir an Weihnachten gefeiert haben.

„O lass mich doch dein Kripplein sein komm, komm und lege bei mir ein, dich und all deine Freuden!“, heißt es am Ende des beliebten Weihnachtsliedes „Ich steh an deiner Krippen hier“. Bei mir möchte Gott ankommen. In meinem Leben. In der Stadtkirche in Weingarten haben wir an Heiligabend ein Bild betrachtet, eine französische Buchmalerei aus dem 15. Jahrhundert. Dort liegt der neugeborene Jesus nicht im Schoß seiner Mutter Maria wie sonst auf den meisten Bildern vom Stall in Bethlehem, selbst die Krippe ist nicht zu sehen. Dafür hält Joseph das Kind zärtlich in seinen Armen und drückt es ganz nah an sein Gesicht.

Der Esel stupst Joseph zärtlich und wärmt das Kind mit seinem Atem, während der Ochse mit wachen Augen auf Maria blickt, als ob er ihre Gedanken lesen könnte. Die aber ist ganz gefesselt von einem Buch, das sie auf ihrem Schoß hat. Es ist vermutlich das Buch des Propheten Jesaja mit den Verheißungen von der Geburt des Friedenskönigs. Die große rote Decke deutet es an, die Königsfarbe. Maria liest wie gebannt von einer Zeit, in der es keinen Krieg, keinen Hunger und kein Unrecht mehr geben wird. Eine lesende Maria. Ein zärtlicher Joseph. Mensch und Tier in trautem Frieden miteinander.

Der Maler dieses 500 Jahre alten Bildes wollte uns offenbar vor Augen führen, dass die Geburt dieses Kindes die Welt in ein anderes Licht rückt. Männer müssen nicht die Starken spielen. Und Frauen werden nicht länger auf ihre vorgegebenen Rollen festgelegt. Die Welt muss nicht bleiben wie sie ist.

Eine Welt ohne Krieg? Eine Welt, wo kein Kind mehr hungern muss oder missbraucht wird? Man mag uns für dumm verkaufen, wenn wir an dieser Hoffnung festhalten. Nicht umsonst haben der störrische Esel und der gerne als dumm beschimpfte Ochse ihren festen Platz an der Krippe des Heilands. Die Welt muss nicht bleiben, wie ist ist, und auch wir müssen nicht die bleiben, die wir sind. Alles Friedlose, alle Bitterkeit, aller Streit darf ein Ende haben. Gott legt ein neugeborenes Kind in unsere Arme. Wir dürfen Menschen des Friedens werden.

Setzen Sie sich doch in diesen Tagen nach dem Fest einfach in eine leere Kirche und lauschen in die Stille hinein. Der geschmückte Christbaum, die Krippe oder die aufgesteckten Lieder erinnern noch an die festlichen Gottesdienste der Feiertage, aber jetzt ist Zeit, es bei uns selbst ankommen zu lassen, es „im Herzen zu bewegen“, was da geschehen ist.

Friede auf Erden und eine gesegnete Zeit zwischen den Jahren!

Stephan Günzler, Pfarrer der Stadtkirche Weingarten