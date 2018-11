Winterdienst ist einsatzbereit

Der erste Temperatursturz mit den ersten Schneeflocken hat den kommenden Winter bereits angekündigt. Und auch der städtische Baubetriebshof steht in den Startlöchern, teilt die Stadt Weingarten mit

Die Winterdiensteinsatzfahrzeuge wurden demnach gründlich gereinigt, kontrolliert und für die Langlebigkeit mit Wachs konserviert. Die Schneepflüge wurden an die Fahrzeuge angebaut, die Streuer aufgebaut und die Steuereinheiten in die Fahrzeugkabinen eingebaut. Neben der Prüfung der Funktionalität der Winterdienstgeräte sei besonderes Augenmerk auf die Feinjustierung der Winterdienst-Streugeräte gelegt worden, heißt es. Nur so sei es möglich, die Ausbringungsmenge von Feuchtsalz auf nur fünf Gramm pro Quadratmeter zu reduzieren.

Die Räumung und Streuung erfolgt auf allen öffentlichen Straßen, Radwegen, kombinierten Geh- und Radwegen, Gehwegen „Radfahrer frei“, Verbindungswegen, Bushaltestellen und sonstigen städtischen Grundstücken. Für den Winterdienst sind die rund 90 Kilometer Straßen in vier Kategorien eingeteilt: Zur Kategorie 1 zählen Straßen, die gefährlich und wichtig sind, zur Kategorie 2 Straßen, die gefährlich sind, zu Kategorie 3 Straßen, die wichtig sind und zur Kategorie 4 sonstige Straßen, die nur in extremen Wetterlagen und bei nachhaltiger Gefährdung der Verkehrssicherheit geräumt werden. Bei anhaltenden Schneefällen müsse die Kategorie 1 ständig geräumt und gestreut werden, was zu einer Verzögerung der nachfolgenden Straßen führe. Hierfür bittet die Stadtverwaltung um Verständnis.

Ein Überwachungsdienst kontrolliert ab 3.45 Uhr morgens die Verkehrsflächen, um auftretende Gefahren durch Schneefall oder Eisglätte schnellstmöglichst beseitigen zu können. Er entscheidet unter Beachtung von Verkehrssicherheit, notwendigem Personaleinsatz und Umweltschutzinteressen über das notwendige Maß des Winterdiensteinsatzes. Hierzu stehen insgesamt 35 Mitarbeiter, fünf Großfahrzeuge, sechs Kleinfahrzeuge sowie sechs Handdienstgruppen zur Verfügung.