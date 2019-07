Sachschaden in bislang nicht bezifferter Höhe ist in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem in der Weingartener Corbellinistraße geparkten VW Beetle mit Kurzzeitkennzeichen entstanden. An dem Auto wurde laut Polizei die Windschutzscheibe zerkratzt. Personen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, unter Telefon 0751 / 8036666 in Verbindung zu setzen.