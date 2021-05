Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr die Windschutzscheibe eines Pkw beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Karlstraße in Weingarten abgestellt war. Der Täter schlug die Scheibe mutmaßlich mit einem Stein ein.

Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666 entgegen.