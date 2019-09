Wildes Treiben und Flattern am Himmel über Weingarten

Wenn grüne Frösche, bunte Schmetterlinge, schwarze Haie und jede Menge anderer Tiere am Himmel fliegen und dazwischen sich auch noch kleine Piraten bis hin zu Star-Wars-Figuren wie Darth Vader tummeln, dann ist dies ein sicheres Zeichen, dass das beliebte Drachenfest in Nessenreben neben dem Freibad in Weingarten stattfand. So am Wochenende, wo doch viele kleine und große Besucher das außerordentlich gute Wetter mit viel Wind und Sonne nutzten, um ihre Drachen steigen zu lassen oder einfach nur, um dem wilden Treiben und Flattern am Himmel zuzuschauen. Anzuschauen gab es viel, unter anderem synchron gelenkte Drachen, die sich genauestens am Himmel aufreihten und Formationen bildeten, aber auch die verschiedensten Drachenarten. So endete ein gelungenes Drachenfest für die Veranstalter der Jugendfeuerwehr Weingarten und die Drachengrube Ravensburg.