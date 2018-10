Wildblumen sollen in der Kuenstraße erblühen

Im Weingartener Wohngebiet Kuenstraße sollen im Frühjahr entlang der Scherzach Wildblumen blühen. Die Stadt bittet Spaziergänger mit und ohne Hund, das Feld nicht mehr zu betreten, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Der 500 Quadratmeter große Streifen zwischen dem Fußweg an der Scherzach und der Häuserreihe an der Jakob-Ehinger-Straße soll zu einem Meer aus bunten Blumen umgewandelt werden. Dies erfordere aufwendige Vorbereitungen: So werde die frisch gemähte Wiese in den kommenden Wochen und Monaten mehrmals gepflügt, Unkraut wird entfernt, und im April wird eingesät, schreibt die Stadt.

Die Stadtverwaltung bittet Anwohnerinnen und Anwohner sowie Spaziergängerinnen und Spaziergänger, die Wiese nicht mehr zu betreten und dort keinerlei Abfall zu entsorgen. Wichtig: Auch Hundekot sollte eingesammelt werden, damit keine zusätzlichen Nährstoffe in den Boden gelangen. Wenn die Blumen blühen, dürfen diese die ersten Jahre nicht gepflückt werden, damit sie sich aussamen und verbreiten können. Neben der Blumenweise soll im westlichen Teil des Grundstücks 2019 ein Kinderspielplatz entstehen.