Nach kleiner Aufregung: Neuer Wikipedia-Eintrag über das Welfenfest

Das Welfenfest hat nach 21 Jahren, in denen die Online-Enzyklopädie Wikipedia existiert, einen eigenen Eintrag dort. Die „Schwäbische Zeitung“ hatte in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass ein solcher Eintrag noch fehlt. Bereits am Wochenende ist er daraufhin von einem Wikipedia-Autoren eingerichtet worden.

Er hat die Geschichte des Welfenfests und die aktuelle Form samt 14 ausführlichen Quellenangaben verfasst. Der ehemalige Weingartener und Hochschullehrer will nicht gesondert genannt werden, da bei Wikipedia Teamwork üblich ist. Er sagt: Man verzichtet darauf, eigene journalistische beziehunsgweise zeithistorische oder wissenschaftliche Meriten einzustreichen“. Das gehöre zu den Wikipedia-Manieren, zudem habe er den Beitrag nicht ganz allein verfasst.

In den vergangenen Wochen habe er auch weitere Einträge mitinitiiert wie den zur ehemaligen Argonnenkaserne. Er lege auch bei der Ausbildung seiner Medienstudierenden viel Wert darauf, Social Media mit traditionellen Medien so zu verbinden, dass neue, gute Medienprodukte entstehen. Bei Wikipedia könne auch die „Weisheit der Menge“ optimal eingebracht werden.

Da jeder die Wikipedia-Beiträge verändern und ergänzen darf, können weitere Autoren den Eintrag nun vergrößern und Bilder hinzufügen. Das ist von der Wikipedia-Gemeinschaft sogar erwünscht. Damit die Einträge den Richtlinien der Enzyklopädie Stand halten, werden sie vor Veröffentlichung von den Wikipedia-Administratoren überprüft.