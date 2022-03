Wikinger verteilen Geschenke an Kindergärten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Fasnet ruht nie, sind sich alle Narren sicher. Coronakonform haben der schwarze Wikinger, der Troll und Wikingerfrauen des Narrenvereins Wikinger Weingarten Kindergärten besucht. Die Freude bei den Kindern war groß.

Fasnet – was ist das? Diese Frage stellen sich heutzutage viele Kinder. Monate ohne Kinder- oder Schülerbefreiung sorgten auch in Sachen Brauchtum für große Wissenslücken bei den Kindern. Unter Corona-Bedingungen und im Freien wurden von einer kleinen Wikinger-Abordnung Geschenke an die Kindergärten überbracht. Darin befand sich die Historie des Narrenvereins Wikinger 1977 Weingarten, sowie Ausmalbilder und Vorlagen für Fasnets- und Wikinger-Spiele. Der neugewählte Vize-Vorstand und langjährige schwarze Wikinger Mario Egger übergab die Geschenke.

„Viele Kinder wissen nicht mehr so richtig was Fasnet ist.“ sagt Egger rückblickend auf die Aktion. Es sei wichtig zu zeigen, dass sich Fasnet vor allem um Gemeinschaft und Freude handle. „Die Kinder und Erzieher waren sehr erfreut über unseren Besuch. Die strahlenden Kinderaugen waren einfach schön anzusehen.“ so der Vize-Vorstand Mario Egger. Besucht wurden insgesamt 13 Kindergärten.