Wiederholt in Firma eingebrochen

Erneut ist eine unbekannte Person am Wochenende in ein Firmengebäude in der Gablerstraße in Weingarten eingebrochen.

Nachdem die Person mit einem Stein ein Fenster eingeworfen hatte, gelangte sie in das Gebäude, durchsuchte mehrere Büroräume und brach einen Schrank gewaltsam auf. Mit wenigen Euro Beute machte sie sich aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonummer 0751/8036666 entgegen.