Wieder öffentliche Sonntagsmessen in der Basilika

In der Basilika können wieder öffentliche Sonntagsmessen gefeiert werden. Dabei hat der große Kirchenraum Vorteile. Obwohl die Diözese Rottenburg-Stuttgart einen Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Mitfeiernden vorschreibt, passen 120 Personen in die Basilika auf dem Martinsberg. Die einzelnen Plätze und die Wege sind markiert. Wie die Regionalredaktion Bodensee-Oberschwaben der Diözese Rottenburg-Stuttgart mitteilt, beginnen die Gottesdienste am Sonntag um 8.30 Uhr, um 10.30 Uhr und um 19 Uhr.

Da die Teilnehmerzahl vor Corona in der Regel um 100 Personen lag, ist keine Voranmeldung notwendig. Ein Kärtchen mit Vor- und Familienname, Straße und Wohnort genügt. Es kann schon zu Hause ausgefüllt und mitgebracht werden. Die Angaben dienen unter Wahrung des Datenschutzes zur Benachrichtigung, falls bei einem Besucher im Nachhinein eine Infektion festgestellt werden sollte.

Kein Gesang

Auf Gesang muss verzeichtet werden. Wer die Liedtexte dennoch mitverfolgen will, sollte sein eigenes Gesangbuch mitbringen. Die Diözese empfielt eine Mund-Nasen-Maske, sie ist aber nicht verpflichtend. Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht mitfeiern, Angehörige der Risikogruppe entscheiden selbst über die Teilnahme. Die Sonntagsmesspflicht für Katholiken ist derzeit aufgehoben.

Für diejenigen, die nicht persönlich in die Kirche kommen können, übertragen Fernsehen und Internet weiterhin Gottesdienste. Wer unter der Woche die Basilika zum gemeinsamen Gebet aufsuchen möchte, ist dienstags um 19 Uhr zur Anbetung und freitags um 19 Uhr zur Maiandacht und zum abschließenden Segen mit der Blutreliquie eingeladen, heißt es in der Mitteilung.