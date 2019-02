Wieder Ärger um den Winterdienst

Der Wintereinbruch mit massiven Schneefällen hat das Thema wieder auf den Tisch gebracht: Der Winterdienst. Immer wieder hat die Räumpflicht in der vergangenen Jahren den Weingartener Gemeinderat beschäftigt.

Mal strich man den Dienst aus Kostengründen für Gehwege mit dem Schild „Radfahrer frei“, gemeinsamen Geh- und Radwegen und Straßen der Kategorie 4 - darunter fallen Sackgassen, Stichstraßen und „sonstige Anliegerstraßen“. Dann machte die Stadt die Einschränkung wieder rückgängig, weil die Erfahrung gezeigt habe, dass dadurch eher mehr Aufwand für den Bauhof entsteht als es die Einsparungen versprochen hatten.

Ausnahmeregelung bei starkem Schneefall

Eine Ausnahme gilt allerdings bis heute. Die Straßen der Kategorie 4 müssen die Anwohner nach wie vor selbst von Schnee und Eis befreien. Allerdings hat die Stadt einen Zusatz hinzugefügt. Bei erheblichem Schneefall über einen längeren Zeitraum und wenn die Verkehrssicherheit gefährdet sei, würde der Bauhof einspringen.

Der Zusatz ist ebenso dehnbar wie ein Gummiband. Denn was heißt „über einen längeren Zeitraum“? Wann ist die Verkehrssicherheit gefährdet? Muss es da erst kurz vor dem Katastrophenalarm sein wie im Allgäu?. Oder genügen da auch schon ein paar Tage wie vor drei Wochen in Weingarten geschehen? Immerhin hat es 20 bis 30 Zentimeter Schnee gehabt.

Fakt ist jedenfalls dass in diesen Tagen in den Stichstraßen am Fuchsweg der Räumdienst ausblieb. Sehr zum Ärger der Bürger. Siegfried Schlumpberger, Vorsitzender des Weingartener Seniorenrats, und unmittelbar betroffen, will das nicht so stehen lassen. Er brachte sein Anliegen am Montag im Gemeinderat vor. Schneedienst müsse auch wieder für Stichstraßen wie den Fuchsweg gelten. Denn in den Tagen um den 10. Januar sei die Verkehrssicherheit dort massiv eingeschränkt gewesen. Er habe eine halbe Stunde gebraucht, um mit seinem Wagen die fünfprozentige Steigung bewältigen zu können - mit tatkräftiger Unterstützung der Nachbarin.

„Das ist kein Zustand“, sagt Schlumpberger. „Hier muss geräumt werden.“ Wenn es einen Notfall gegeben hätte, wäre beispielsweise ein Krankenwagen nicht durchgekommen. Als er den Fahrer des Räumdienstes ansprach, der mit seinem LKW gerade eine Pause machte, ob er denn nicht noch dieses letzte Stück Stichstraße räumen könnte, sah dieser auf seiner Liste nach und antwortete, diese Straße sei nicht auf seinem Plan.

Bürger zahlen dafür Steuern

Dass die kein Zustand ist, findet auch Stadtrat Bernd Junginger von den Freien Wählern Weingarten. Er beantragte den Winterdienst erneut auf die Tagesordnung aufzunehmen. „Ich erwarte ein Entgegenkommen der Stadt“, sagt Junginger im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Man habe wenig Fingerspitzengefühl für die Situation der Menschen gehabt. Die Bürger würden schließlich Steuern zahlen.

Zudem würden gerade in diesem Gebiet viele ältere Menschen leben. „Die Stadt verärgert diese Menschen, in dem sie nichts getan hat.“ Junginger verweist insbesondere auf den Zusatz, dass unter besonderen Umständen auch Straßen der Kategorie 4 geräumt werden. „Dieses Jahr hatten wir diese besonderen Umstände und es ist nichts geschehen.“

Dieser Meinung ist die Stadt allerdings nicht. Der Wintereinbruch im Januar falle nicht unter die Definition einer „extremen Wetterlage“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Extreme Wetterlagen seien Witterungsereignisse die im Allgemeinen nicht zu erwarten seien, schreibt die Stadt weiter. Hierzu würden im Winter „langanhaltender Schneefall über einen Zeitraum von mehreren Tagen und damit verbundene große Schneemassen, starker Schneefall in kurzer Zeit und Blitzeis“ zählen.

Wann der Winterdienst wieder auf der Gemeinderatstagesordnung erscheint, steht noch nicht fest. Aber bis dahin wird der Winter vorbei sein. Aktuell ist er das nicht und erneuter Schneefall ist nicht auszuschließen.