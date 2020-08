Wie Pflege erleichtert werden kann

Studenten der Fakultät für Maschinenbau und der Fakultät für Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege haben sich laut eines Presseberichts der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) zusammengeschlossen, um Produkte zu entwerfen, die Pflegekräften und Patienten den Alltag erleichtern. Interdisziplinäre Zusammenarbeiten wie diese werden im Rahmen des Hochschulprojekts TEA-House von der Hochschuldidaktik der RWU begleitet.

Ziel des TEA-House sei es, studentische Handlungskompetenzen durch anwendungs- und projektorientierte Lehre zu fördern, so das Schreiben weiter. Dabei solle ein Bewusstsein für gesellschaftliche Herausforderungen über die eigenen Fachgrenzen hinaus geschaffen werden. Beteiligt waren in diesem Fall Studierende der Studiengänge Maschinenbau, Energie- und Umwelttechnik, Fahrzeugtechnik und Pflege. „Ihre Aufgabe bestand darin zu überlegen, welche aktuellen Herausforderungen bei der häuslichen Pflege in den Bereichen Nahrungsaufnahme, Mobilität und Ankleiden bestehen“, wird Professorin Maria Mischo-Kelling zitiert. Es sei vor allem der häusliche Kontext, in dem sich die alltägliche Pflege abspiele, so die Professorin für Theorie und Praxis der klinischen Pflege.

Ein Beispiel für die entstandenen Produkte ist der ergonomische Handadapter. Manche Patienten leiden an unkontrollierten und erhöhten Muskelanspannungen, etwa in Hand und Arm, sogenannte Spastiken. Alltägliche Situationen, wie der Umgang mit Besteck oder das sichere Halten von Gegenständen, werden dadurch erschwert, so das Presseschreiben. Der Handadapter ziele zum einen darauf ab, den Griff der Betroffenen zu stabilisieren, zum anderen soll bei der Nutzung ein Trainingseffekt erzielt werden. Das ermöglicht mehr Autonomie im Alltag.

Hergestellt wurden die Prototypen im 3D-Druck-Verfahren, das heißt, der Kunststoff als Grundmaterial wird Schicht für Schicht aufgetragen - eine Fertigungsart, die in der Industrie eine immer größere Rolle spielt. Von dort gäbe es auch schon Interessensbekundungen an einigen Resultaten der Kooperation, wird Markus Dumschat, akademischer Mitarbeiter der Fakultät Maschinenbau und der Hochschuldidaktik zitiert und weiter: „Wir haben bereits Kontakt zu einzelnen Betrieben, sodass für manche Ergebnisse des Projekts die Chance besteht, tatsächlich in die Praxis zu kommen.“