Wie im Fußball: Deutsche Trampolinturner schlagen Briten mit 4:1

Zum ersten Mal seit 17 Jahren hat die deutsche Jugendnationalmannschaft der Trampolin-Turner den jährlichen Länderkampf gegen Großbritannien gewonnen. Vor rund 300 Zuschauern in der Weingartener Großsporthalle siegten die deutschen Turner mit Lokalmatador Oliver Amann in der Gesamtwertung und bei drei Mannschaftswertungen.

Von unserem Redakteur Timm Herre

Eine Trampolinübung umfasst zehn Sprünge. Zehn akrobatische Einheiten mit Schrauben, Salti und Drehungen zwischen Tuch und Hallendach. Selbst mit geschlossenen Augen kann man den Verlauf einer Übung nachvollziehen: Kommt der Turner in Schwierigkeiten und springt zu nah an den Rand, hört man die Zuschauer die Luft durch die Zähne einziehen. Schafft er es hingegen die Übung durchzuturnen, dann hört man ein langsam ansteigendes Anfeuern und beim letzten Sprung ein lautes „Stehen!!!“ – und der Schlussapplaus bricht los. Lokalmatador Oliver Amann hat bei seiner Finalkür am Samstagabend alle diese Reaktionen provoziert. Und stand dann mit hochgerissenen Armen auf dem Tuch.

Der 17-Jährige ging als Letzter der deutschen Springer in der U18-Konkurrenz ins Rennen. „Gerade zu Hause ist Oli immer sehr nervös“, sagte Heim-Trainerin Tanja Vidakovic vom TV Weingarten und Co-Trainerin der Jugend-Nationalmannschaft. Aber Amann behielt die Nerven, obwohl er kämpfen musste. „Ich hab ein paarmal auskorrigiert und war in Bedrängnis. Aber das ist ja das Schöne an dem Sport, dass man Fehler ausbügeln kann“, sagte Amann nach dem Springen.

Mit seiner Top-Wertung trug Amann wesentlich dazu bei, dass die deutschen Turner in der U18-Konkurrenz der Jungen vorne lagen. Auch die Jungen und Mädchen bei den unter 15-Jährigen sammelten mehr Punkte, als ihre britischen Konkurrenten. Die Gäste von der Insel waren nur bei den Mädchen U18 besser. Vor der Endabrechnung hieß es damit 3:1 für Deutschland – wirklich wichtig ist aber nur die Addition aller Klassen. Und auch hier lagen die deutschen Turner mit 1097,3 zu 1037,3 am Ende 60 Punkte vorne. Damit Gesamtsieg und 4:1 für Schwarz-Rot-Gold!

„Es war toll, dass so viel los war. Das dürfte öfter sein“, freute sich Amann über den großen Zuschauerzuspruch. Der Stolz darüber, dass hochklassiger Trampolin-Sport einmal nicht vor fast leeren Rängen statt fand, war allen Beteiligten anzumerken. „Das war prima, die Athleten haben sich das wirklich verdient“, sagte Vidakovic. Gemeinsam mit dem Abteilungsleiter Trampolin beim TVW, Thomas Hoepfner, hatte die Trainerin den ersten Länderkampf in Weingarten seit dem Jahresbeginn geplant.

Für Oli Amann, der seit Beginn des Schuljahres in Stuttgart lebt und im Landesleistungszentrum trainiert, wird der nächste Höhepunkt die Junioren-WM in Frankreich Anfang November sein. „Ich will aber so schnell wie möglich bei den Erwachsenen den Anschluss finden“, sagt Amann, „und wenn es so weiter läut wie bisher, dann klappt das auch!“

Das große Ziel des 17-Jährigen ist eine Olympia-Teilnahme. 2012 käme für ihn wohl zu früh, sagt Amann, „aber danach will ich richtig angreifen. Bis 2016 in Rio de Janeiro.“ Trainerin Tanja Vidakovic glaubt daran: „Er hat auch heute wieder gezeigt, dass er es kann. Er wird sich diesen Traum erfüllen.“