Für die Veranstalter der Diözese Rotenburg-Stuttgart könnte es kaum eine aktuellere Frage geben: „Wie geht Frieden?“ Laut Mitteilung sollen an drei Veranstaltungstagen „Zusammenhänge zwischen Frieden, Sicherheit und Entwicklung“ aufgezeigt und diskutiert werden. „Wir suchen darauf Antworten in unterschiedlichen Formaten, aus verschiedenen Perspektiven, mit Inputs aus Theorie und Praxis, Diskussionen, politischen Gesprächen sowie Mitmachaktionen für Jung und Alt“, kündigt Weingartens Standort-Leiterin Heike Wagner an.

So soll am Donnerstag, 5. Mai, in der großen Aula der PH Weingarten von 17 bis 20 Uhr die Eröffnung sein mit einem Festvortrag von Professor Stefan Peters vom Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstituts CAPAZ und der Universität Gießen. Geplant ist auch ein Generationengespräch mit Dr. Till Bastian, Lena Beck und Pius Bandte. Neben Grußworten von Bischof Gebhard Fürst, dem Parlamentarischen Staatssekretär Niels Annen und Rektorin Professor Karin Schweizer gibt es musikalische Umrahmung durch den Liedermacher Pascal Gentner.

Am darauffolgenden Freitag findet von 9 bis 18.30 Uhr in der Akademie in Weingarten ein Fachtag statt. Auf dem Programm stehen Vorträge von den Professoren Lothar Brock und Timothy Williams. Außerdem Podiumsdiskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Ansätze wie beispielsweise der Bundeswehr und der Initiative „Sicherheit neu denken“. Ebenfalls geplant seien Diskussionsforen zu Friedensbildung und Friedensengagement sowie ein politisches Gespräch mit MdB Agnieszka Brugger, MdB Heike Engelhardt und MdEP Norbert Lins.

Am Samstag, 7. Mai, bietet der „große Friedenstag“ in der Akademie in Weingarten Besuchern von 10 von 14 Uhr Infostände, Ausstellungen, Workshops und Mitmachaktionen sowie die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Der Krieg gegen die Ukraine führe uns vor Augen, dass Frieden nichts Selbstverständliches sei, heißt es abschließend in der Mitteilung. Er mache deutlich, dass Friedenspolitik und Friedensengagement kontinuierliche Aufgaben sind.

Die Teilnahme ist kostenfrei und an allen drei oder an einzelnen Tagen möglich. Für die Feierliche Eröffnung und den Fachtag ist eine Anmeldung erforderlich bei der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Tagungshaus Weingarten. Telefon: 0751 / 5 68 64 13 oder E-Mail: frank@akademie-rs.de.