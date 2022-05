Wie Eltern ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen

Die Ausbildungsinitiative „test the best“ informiert einmal im Jahr die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 aller Weingartener Schulen zu den vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort. Wie das Stadtmarketing-Team schreibt, bieten teilnehmende Unternehmen den Jugendlichen im Rahmen eines Schülertags ein Schnupperpraktikum an. Damit auch die Eltern ihre Kinder bei der Berufsorientierung unterstützen können ergänzt ein Elterninformationsabend am Donnerstag, 12. Mai, bei der Firma Grieshaber Logistik GmbH, Stettiner Straße 1 in Weingarten diese Ausbildungsinitiative.

Dabei erhalten die Eltern der Neuntklässler um 18.30 Uhr eine Betriebsführung mit kleinem Imbiss. Im Anschluss daran erfahren sie beim Vortrag „Berufsorientierung neu denken“ die neuesten Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Studie der Industrie- und Handelskammer in Kooperation mit dem Digitalen ZukunftsZentrum Allgäu-Oberschwaben.

Beim anschließenden Podiumsgespräch informieren Vertreter aus Handwerk, Industrie und Institutionen aus Weingarten zur zentralen Frage welche Rolle die Eltern bei der Berufswahl ihrer Kinder spielen. Nach dem Vortrag stehen Vertreter verschiedener Unternehmer für persönliche Fragen noch gerne zur Verfügung. Eine Anmeldung zum Elterninformationsabend ist nicht erforderlich.