Für viele Menschen ist die Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Oberschwaben wie „ein zweites Zuhause“. Nun feierten sie das 50-jährige Bestehen der Anlage am Vorderen Ochsen in Weingarten – Das hat der Verein auch seinem ehrenamtlichen Helfer Egon Rösch, sowie der Stadt Weingarten und dem Erbe von Rudolf Walser zu verdanken.

„Ich komme jeden Tag nach der Schule zur Anlage, in den Ferien bin ich den ganzen Tag hier“, erzählt Angelina Geiger. Die 12-Jährige reitet seit ihrem fünften Lebensjahr. „Am Anfang hat es mit dem eigenen Pferd noch nicht so gut geklappt, aber inzwischen sind wir zusammengewachsen und ein gutes Team geworden“, sagt sie. Unterrichtet werden Angelina Geiger und weiteren Mädchen von dem ehrenamtlichen Reitlehrer Egon Rösch. Dieser ist seit 25 Jahren ein wichtiger Teil der Anlage: Er fördert die jungen Reiter und begleitet sie an den Wochenenden zu den Turnieren.

Doch dem Verein gehe es nicht nur darum, den Kinder das Reiten beizubringen, sondern auch, dass die Jugendlichen lernen, Verantwortung zu übernehmen, sagt Susanne Zeiler. Seit 2014 ist sie Vorstand des Reitvereins. Mit dem Verein verbindet sie eine lange Geschichte: „Ich habe mit zwölf Jahren angefangen hier Reitstunden zu nehmen. Als Gegenleistung habe ich im Stall ausgeholfen“, erzählt sie. Zwar verließ sie die Anlage mit 16 Jahren, kehrte jedoch wieder, als ihre Tochte reiten lernen wollte. Inzwischen sitzt Susanne Zeiler seit über 20 Jahren wieder im Sattel.

Dass man nicht zwangsläufig reitbegeistert sein muss um seinen Tag auf der Reitanlage zu verbringen, zeigt Alice Geiger. Sie begleitet ihre Tochter regelmäßig. Mit der Zeit ist die Reitanlage auch für sie immer wichtig geworden: „Früher hatte ich Angst vor Pferden, heute ist die Anlange wie ein Ruhepol für mich– Hier kann ich meine Seele baumeln lassen.“ Auch für Familie Schwendinger ist die Anlange wie ein zweites Zuhause. „Mein Vater ist schon vor 26 Jahren hier im Verein geritten– Ich wurde quasi hier reingeboren“, sagt die 15-jährige Sarah Schwendinger. Mittlerweile ist die ganze Familie im Reitverein und hat auch die eigenen Pferde auf der Anlage untergestellt.

Mittlerweile zählt der Verein 145 Mitglieder. Der größte Anteil davon sind Mädchen im Alter von 16-18 Jahren. Aktive Männer gibt es im Verein hingegen nur fünf: „Männliche Reiter sind bei uns Mangelware“, sagt Susanne Zeiler. Doch dafür sind einige Männer dem Verein auch nach ihrer aktiven Zeit treu verbunden: Anton Roth und Anton Wahl sind bereits seit 1964 Mitglied und damit am längsten dabei. Diese Loyalität nahm der Verein zum Anlass die beiden Herren und sowie drei weitere Mitglieder, die seit 1969 Mitglied im Reitverein sind, bei einem Festakt zum 50-Jubiläum zu ehren.

Einige der Ehrenmitglieder waren sogar schon dabei, als es in Ravensburg noch zwei Reitvereine gaben: Den Reitverein Oberschwaben und den Reit- und Fahrverein Ravensburg. „1964 wurden auf Initiative meines Vaters, Heinrich Wild, die damals aktiven Vorstände der beiden Vereine einig, dass ein Zusammenschluss aller Ravensburger Reiter notwendig sei, um eine neue Reitanlage zu schaffen“, erzählt Christof Wild, auch er wurde für seine langjährige Vereinstreue geehrt und gehört zu den wenigen aktiven Männern im Verein. Bis dahin hatten beide Vereine gemeinschaftliche eine aus dem Krieg stammende Halle in der Ravensburger Höll genutzt. Nach dem offiziellen Zusammenschluss der beiden Vereine im Jahr 1997 unter dem Namen „Reit- und Fahrverein Oberschwaben“ folgte dann die Suchen nach einem geeigneten Standort für die gewünschte Reitanlage.

Ursprünglich fiel die Wahl auf den Locherhof, bis die Stadt Weingarten ins Spiel kam: Sie hatte von dem Weingartener Rudolf Walser eine Geldsumme mit der Auflage vermacht bekommen, eine Reitanlage in Weingarten zu bauen. So fiel schlussendlich die Wahl auf das als Sportgeländer ausgewiesenen Gebiet am Vorderen Ochsen. „Die Reitanlage wurde damit zur ersten, dort angesiedelten Sportanlage“, erzählt Christof Wild. Während der Reitstall vom Verein gebaut wurde, finanzierte die Stadt Weingarten die Reithalle. „Bis heute zahlen wir für die Nutzung Pacht an die Stadt“, sagt Susanne Zeiler.

Am 19. Juli 1969 nahm der Verein die neue und bezugsfertige Reitanlage in Besitz. Zur Feier des Tages zogen Reiter und Pferd in einem festlichen Umzug durch Ravensburg und Weingarten. Ein Jahr später folgte die Einweihung der Halle im Rahmen eines ganztägiges Reiterfest mit rund 300 geladenen Gästen, zu dem auch die Stadtgarde zu Pferde angetreten war. Seit 1976 pachtet der Verein ebenfalls ein Gelände von der Stadt Ravensburg. Einige Jahre später wurden dort, nach dem das Gelände vom Erdaushub des Baugebiet Burach befreit wurde, eine Koppel, sowie ein Turnierplatz gebaut. Damit befindet sich die Reitanlage inzwischen sowohl auf der Gemarkung Weingarten als auch auf der Gemarkung Ravensburg. Zeitweise war die Reitanlage auch verpachtet. Seit 2013 sei sie jedoch wieder vom Verein übernommen worden, so Susanne Zeiler.

Mit Unterstützung von Sponsoren und vielen engagierten Helfern veranstaltet der Verein seit 16 Jahren ein großes Freilandturnier an Pfingsten. Das diesjährige Pfingsturnier verband der Verein mit der Feier zum 50-jährige Jubiläum der Reitanlage. Am Pfingsmontag veranstalteten sie einen Reiterumzug. „Der Umzug wurde von der Stadtgarde zu Pferd und Blutreitern zu Fuß begleitet“, erzählt Susanne Zeiler. Die langjährigen Vereinsmitglieder seien in einer Kutsche zu ihrer festlichen Ehrung gefahren, so die Vereinsvorständin.

Für die junge Reiterin Angelina Geiger bedeutet der Reitverein Verbundenheit: „Ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist immer jemand da, mit dem man reden kann“, sagt sie. „Ich hoffe und denke, dass ich mein ganze Leben mit dem Reiten weitermache.“ – ihre Freunde von der Reitanlage stimmen ihr nickend zu.