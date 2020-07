Wie digitale Zukunft gestaltet werden kann

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) hat unter dem Namen „Digital Business“ ihren Masterstudiengang in der Wirtschaftsinformatik neu aufgestellt. Die Entwicklung eines neuen Studienganges sei für eine Hochschule ein wichtiger Schritt, um auf den Wandel in Unternehmen zu reagieren, heißt es in einer Pressemitteilung der RWU.

Ziel des dreisemestrigen Masterstudiums sei es, ein fundiertes Wissen in den Bereichen digitale Wirtschaft, Management, Informatik sowie in entsprechenden Schlüsselqualifikationen zu vermitteln, so der Studiengangsleiter Professor Jürgen Friedl.

Die Digitalisierung und ihre schnellen Innovationszyklen verändern die gesamte Arbeitswelt. Unternehmen in der Automobilindustrie oder im Gesundheitswesen wandeln sich und digitalisieren ihre Geschäftsprozesse und Produkte. All das fordere neue Qualifikationen von den Mitarbeitern, so die RWU.

Besonders in Zeiten des Coronavirus stehen „die Unternehmen in einem noch höheren Innovations- und Kostendruck, um dem Wettbewerb standhalten zu können. Die Kompetenzen zur Durchführung des digitalen Wandels werden immer essentieller“, sagt Jürgen Friedl.

Der Studiengang thematisiere den digitalen Wandel von Organisationen von der Konzeption bis zur organisatorischen und letztlich technischen Umsetzung. Die Studenten würden so die Fähigkeit erlernen, den digitalen Wandel ganzheitlich zu verstehen, schrittweise zu begleiten und nachhaltig zu gestalten. Dies sei erfolgskritisch für Unternehmen, so Friedl. Besonderes Augenmerk werde an der RWU auf praxisnahes Lernen und die aktuellen Anforderungen in der Wirtschaftsinformatik gelegt.

Zudem wurde der Masterstudiengang so konzipiert, dass er auch für Studenten aus benachbarten Fächern zugänglich ist. So können fortan nicht nur Absolventen der Bachelor-Studiengänge Wirtschaftsinformatik und Internet und Online-Marketing in den Master einsteigen. Durch eine passende Schwerpunktbildung oder individuell angepasste Brückenkurse ist dies auch mit Informatik oder Betriebswirtschaftslehre möglich.