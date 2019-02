Die Entscheidung der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH), den dreijährigen Zulassungsstopp für das Fach Politik aufzuheben, überrascht im positiven Sinne. So wurden die vergangenen Jahre – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung – als schleichender Niedergang empfunden, bei dem es nur noch eine Frage der Zeit schien, wann die PH Weingarten das gesellschaftspolitisch so bedeutsame Fach Politik schließt. Damit hätte sie als erste Pädagogische Hochschule im Land einen unrühmlichen Stein ins Rollen gebracht. Umso erfreulicher ist das Festhalten an den Politikwissenschaften.

Dabei gilt der erste Gedanke der Ausbildung von kritischen, unabhängigen Demokraten, die ihr Wissen in die Schulen, in unsere Gesellschaft tragen. Gerade in einer Zeit, in der Parteien und Bewegungen mit populistischen Parolen Ängste in der Bevölkerung schüren, das hohe Gut der Demokratie immer mehr an Wert zu verlieren scheint und Meinungs- und Pressefreiheit als weniger wichtig wahrgenommen werden, ist aber auch ein viel grundsätzlicher Aspekt hervorzuheben. Die Verantwortlichen der PH sind sich ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, der Region, den kommenden Generationen bewusst. Mit der erneuten Öffnung der Politikwissenschaften setzen sie ein wichtiges gesellschaftspolitisches Signal, das den Wert unserer funktionierenden Demokratie unterstreicht und hoffentlich den einen oder anderen Zweifler zum Umdenken bringt.