Wichtiger Sieg für den SV Weingarten

Im Duell zweier Abstiegskandidaten in der Fußball-Landesliga hat der SV Weingarten beim 2:1 über die TSG Balingen II drei ganz wichtige Punkte geholt. Kapitän Jakub Jelonek und Torjäger Martin Bleile trafen für Weingarten.

Die Ausgangslage war klar: Weil die TSG Ehingen am Samstag mit 3:0 gegen den SV Kehlen gewonnen hatte, ging Weingarten als Tabellenletzter in die Partie gegen Balingen II. „Es war ein extrem wichtiges Spiel, wir mussten unbedingt punkten“, sagte SVW-Trainer Thomas Gadek. „Die Spieler wussten das natürlich, dementsprechend war eine Menge Druck da.“ Weingarten startete mit mehr Ballbesitz, traf aber auf ein aggressives Pressing der Gäste. Besonders die SVW-Außenverteidiger Lukas Margreiter und Kubilay Bozkurt wurden direkt angelaufen. Deshalb schalteten sich die zentralen Mittelfeldspieler Jelonek und Dumitru Muntean abwechselnd in den Spielaufbau beim SVW ein. Die zwei vorderen Reihen im Weingartener 4-4-2 standen aber häufig sehr hoch, hatten einen großen Abstand und wenig Anbindung zur Abwehrreihe.

Die Balinger Abwehr stand sicher, das galt allerdings im gleichen Maße für die Verteidigung des SVW – Torchancen gab es in der ersten halben Stunde kaum. Einer der ersten gut vorgetragenen Angriffe des SV Weingarten führte gleich zur Führung. Dominik Damjanovic und Margreiter kombinierten sich auf links durch, die Flanke des Außenverteidigers fand in der Mitte Jelonek. Der Kapitän nahm den Ball direkt und schob rechts unten ein. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde es turbulent: Balingens Jona Krauß holte Jelonek mit einer Blutgrätsche von den Beinen. Anschließend gab es eine Rangelei, in der Krauß SVW-Verteidiger Raphael Schmid ins Gesicht fasste – eine Tätlichkeit und eine unstrittige Rote Karte.

„Die Überzahl war für uns sogar eher schlecht“, meinte Gadek. „Jeder hat zehn Prozent weniger gegeben, das hat man auf allen Positionen gesehen.“ Von Weingarten kam nur noch sehr wenig. So setzte sich in der 51. Minute Tobias Schütz viel zu leicht gegen Bozkurt und Schmid durch und traf zum Ausgleich. Das 1:1 hielt jedoch keine zwei Minuten. Dann behaupteten die Weingartener den Ball im gegnerischen Strafraum gut und Martin Bleile brachte den SVW volley wieder in Führung. „Nach dem 2:1 haben wir noch mehr nach dem Motto ‚wird schon reichen‘ gespielt“, ärgerte sich Gadek. Zwei gute Chancen hatte Weingarten noch: Muntean brachte zwei Distanzschüsse sehenswert aufs Tor – beide Male parierte TSG-Torwart Daniel Mau. Den Gästen fehlte es an Offensivpower, knapp 20 Minuten vor Schluss wurden angesichts der Unterzahl auch die Beine schwer. „Je länger das Spiel dauert, desto schwieriger wird es für den Gegner in Unterzahl“, sagte Gadek. Weingarten verwaltete die Führung, spielte seine Konter nicht mehr gut aus. „Das war viel zu schlampig in der Offensive“, kritisierte der Trainer. Am Ende war es jedoch ein verdienter Sieg. Der SVW steht nur noch zwei Zähler hinter dem Relegationsplatz.