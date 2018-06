Wettkampf-Atmosphäre im Freibad Nessenreben

Im Freibad Nessenreben startet am Samstag, 23. Juni, der 3. Internationale Nessenreben-Schwimmtag. Auf 50 Metern Länge treten Schwimmer aus Baden, Bayern, Württemberg und Liechtenstein gegeneinander an, teilt die Stadtverwaltung mit. Bereits vor Wettkampfbeginn werden sich die Teilnehmer für den anstehenden Wettkampf aufwärmen. Pünktlich um 9.30 Uhr fällt der Startschuss.

Das Schwimmerbecken ist am Samstag bis circa 16.30 Uhr für die Öffentlichkeit gesperrt, danach steht den Besuchern das Becken wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Für alle anderen Badegäste herrscht an diesem Tag dennoch Badespaß. Eine 87 Meter lange Riesenrutsche führt direkt in das Nichtschwimmerbecken. Vom Sprungturm aus lassen sich von verschiedenen Höhen tolle Kunststücke zaubern. Außerhalb des Wassers können Badegäste die sportlichen Attraktivitäten wie die Beachvolleyballanlage, Slacklines, Tischkicker und Tischtennisplatten nutzen.

Abenteuerspielplatz für Kinder

Für die kleinen Badegäste steht der Kleinkindbereich mit schützendem Sonnensegel bereit. Ganz neu in diesem Jahr wurde ein toller Abenteuerspielplatz mit Piratenschiff gebaut. Dieser hat alles zu bieten, was ein echtes Piratenschiff braucht. Ein Aussichtsturm, um den Überblick zu behalten, Kletterseile und eine Rutsche, eine Nestschaukel sowie ein Balancierparcours erwarten die Kids. Ebenso ein Wasser spritzender Haifisch mit Kurbel und Wasserstaukanälen – Matschfreude pur für kleine Gäste. Auch für den Hunger zwischendurch ist durch die Gaststätte hervorragend gesorgt. Spannung und ein tolles Wochenende erwartet die Besucher.

Am Samstag, 28. Juli, findet im Freibad Nessenreben das Sonido-Festival statt. Infos dazu sind unter www.sonido-openair.de erhältlich. Einen Tag später, am 29. Juli, ist dann Familientag mit Spielplatzsegung im Freibad Nessenreben.