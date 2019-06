Wettbewerb zeigt, wer die besten Skateboarder sind

Die Sieger des zweiten Skateboard-Wettbewerbs Regio-Cup stehen fest. In der Gruppe der Teilnehmer im Alter über 16 Jahren machte Jonas Immler aus Kempten den ersten Platz, gefolgt von Stefano Beck aus Ravensburg und Jonathan Stoppel aus Leutkirch. Das teilte die Stadt Weingarten mit. In der Gruppe der Unter-16-Jährigen siegten drei Skater aus Altusried: Lois Eldracher (Platz 1), Luc Eldracher (Platz 2) und Raphael Dusch (Platz 3). Der Wettbewerb wurde an vier Orten ausgetragen und von den jeweiligen Jugendhäusern, der zuständigen Jugendarbeit und dem Verein Young Culture aus Bad Waldsee organisiert. Nach Stopps in Wilhelmsdorf, Bad Waldsee und Weingarten ging es am 1. Juni bei bestem Wetter in Leutkirch ins Finale. Für die Finalisten gab es Sach- und Geldpreise. 75 Skater nahmen an den Wettbewerben teil, die teilweise aus Freiburg, Kempten, Stuttgart und Ulm anreisten. Den Organisatoren ist es wichtig, die Subkultur „Skateboarding“ wieder in den Vordergrund zu rücken, wie es in der Pressemitteilung heißt. Umso mehr freuten sie sich, dass manche Skater und Familien trotz zum Teil langer Anfahrt bei jedem Stopp teilnahmen. Sie wünschen sich für den Regio-Cup im nächsten Jahr noch mehr Zuschauer aus der Bevölkerung, die die sportliche Leistung der Fahrer würdigen und sie gebührend anfeuern. Foto: Janik Steiner