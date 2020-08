Werdende Mütter sind weiterhin bestens betreut in Weingarten

Tausende Frauen haben sich laut Pressemitteilung über all die Jahre vor, während und nach der Geburt im ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten bestens aufgehoben gefühlt. Dadurch sei der gute Ruf der Geburtsstation mit den hohen Entbindungszahlen bestätigt worden.

Durch die Schließung des Krankenhauses zum Jahreswechsel fehle in Weingarten die Möglichkeit zur Entbindung. Für die Geburt müssten die werdenden Mütter die umliegenden Krankenhäuser aufsuchen. Da auch das Arbeiten auf die Geburt hin und die Nachsorge für Mutter und Kind wichtig ist, bieten ein Teil der Hebammen aus dem Krankenhaus 14 Nothelfer weiterhin in Weingarten ihre Leistungen an. Das Angebot sei vielfältig. Die Mütter würden während der Schwangerschaft betreut. Die Geburtsvorbereitungskurse vermittelten hilfreich Entspannungstechniken zur Bewältigung der Wehen. Bei den regelmäßigen Hausbesuchen seien die Mütter im Wochenbett in guten Händen und beim Stillen bestens beraten. Für die physische Gesundheit nach der Geburt würden den Müttern auch in Zukunft Rückbildungskurse und Babymassagekurse angeboten. Die Kursräume befinden sich im Kinderhaus Bullerbü. Für weitere Informationen und Kontakt zu den Hebammen liegen Flyer im Rathaus, im Büro des Stadtmarketings als auch bei den Frauenärzten in Weingarten und Umgebung aus.