„Wer schreibt, lebt“

In drangvoller Enge hat am Freitagabend im Schlössle der Büchner-Preisträger Arnold Stadler aus Messkirch die Erzählung „Die schönste Richtung aber war die Himmelsrichtung“ aus seinem neuen Buch „Was ist Glück? Nachher weiß man es“ gelesen. Weil ihm die Lesung aus dem Buch, das im Gespräch mit dem Theologen, Journalisten und Autoren Michael Albus entstanden ist, zu kurz war, hat er eine noch unveröffentlichte „unerhörte Liebesgeschichte“ für die Neue Zürcher Zeitung angehängt, die zugleich der Anfang eines neuen Buches werde. Da ihm diese dann doch zu lang wurde, hat er sie kurzerhand gekürzt – die Leser müssen noch eine Weile auf dieses junge Paar auf dem Weg zum Glück warten.

Stadler beim Lesen zuzusehen ist ein Erlebnis. Anfangs wirft er noch ein paar Mal schnelle Blicke aufs Publikum, als wolle er prüfen, ob der Text trägt, später lebt er ganz in seiner Erzählung. Er bewegt sich rhythmisch, hebt die Stimme ein wenig, ändert die Tempi. Inhaltlich fühlt man sich an Maria Beig erinnert, die die kleinen Geschehnisse im Ort so beschrieben und gelesen hat, dass man spürte, wie wichtig sie für die Beteiligten waren.

Manchmal spürt man die Erdenschwere, das Ringen um das genau richtige Wort. Dazu kommt tiefgründiger, bisweilen bissiger Humor. So wenn er bei der Erinnerung an die Kindheit, an das Heimkommen mit schmutzigen Hosen, fast nebenbei sagt: „Ich habe gelebt, ich habe in den Hosen gelebt.“

Herausragend sind die eingeflochtenen Reflexionen und Zitate aus seinen Psalmen-Übersetzungen, die die ursprüngliche Kraft dieser Worte aufleuchten lassen. Ernst und nachdenklich ist so manche Bemerkung, etwa dass die Kirchen zu Konzertsälen geworden sind. Er beobachtet die Veränderung der Zeit, die nicht aufzuhalten ist, auch wenn es schmerzt. Und er beobachtet Menschen: die älteren – „Sie vertrieben sich die Zeit, die immer weniger wurde“ – wie die jungen: Wir redeten und lachten, im Glauben, dass wir es noch vor uns hatten, das Leben.“

Stadler schreibt über Dinge, die ihn bewegen: über die Liebe, das Leben, den Tod. Es ist das Suchen nach dem Sinn des Lebens überhaupt, das Suchen nach Glück. „Hoffentlich haben Sie keine falschen Erwartungen, nachher zu wissen, was Glück ist“, meinte er eingangs, „es ist so wie mit allen großen Fragen: Sprachlich gibt es keine Antwort, im Leben schon – nachher weiß man es.“ So auch der Titel seines neuesten Buches, aus dem er die Erzählung zu den Psalmen gelesen hat. Des Lebens ganze Fülle wird hier auf Wesentliches reduziert, verdichtet, so wenn er von einer Frau spricht, die „vom Oberdorf ins Unterdorf kam“ – ihr reichte das für ein volles Leben. Er erzählt von einem Grabredner, der nach Jahren wieder in sein Dorf zurückkommt, um bei der Beerdigung eines alten Freundes zu sprechen. Er ist schlecht vorbereitet, macht sich auf dem Weg seine Gedanken, wird mit seiner Jugend konfrontiert: „Die Erinnerung ist eine Wunde, die weiterblutet.“ Was wie ein Kunstgriff wirkt, ist hier ins Ganze integriert, bildet das Rückgrat.

Der Text weckt Assoziationen an den Bereich der Bildenden Kunst: Jeder empfindet anderes beim Betrachten eines Kunstwerks. Oft ist es nur ein Angebot, sich auf das Leben einzulassen, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen. Fragen wie die nach der Heimat dringen aus der Tiefe nach oben, Fragen nach dem Leben und eben Fragen nach dem, was Glück ist. Damit hatte nicht nur Mephisto in Goethes „Faust“ seine Probleme.